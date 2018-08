Dit zijn de vijf heldendaden van Apache-piloot Roy de Ruiter

Roy de Ruiter wordt geridderd door koning Willem-Alexander. Foto Freek van den Bergh

Apache-piloot Roy de Ruiter is geridderd voor vijf heldendaden tussen 2007 en 2009 in Afghanistan. ‘Uw moed was imponerend’, zei koning Willem-Alexander vrijdag op het Binnenhof in Den Haag tegen de majoor-vlieger. Dit zijn de vijf buitengewoon moedige acties waarvoor De Ruiter de hoogste dapperheidsonderscheiding van Nederland heeft gekregen:

1.De Ruiter redt grondtroepen uit een hinderlaag, terwijl hij zelf langdurig met granaten beschoten wordt, 5 december 2007

Terwijl De Ruiters Apache zwaar onder vuur wordt genomen in Zuid-Afghanistan, geeft hij koelbloedig en zonder aarzelen het commando de aanval door te zetten. ‘Hij maakt daarmee het belang van zichzelf en van zijn team doelbewust ondergeschikt aan dat van de mannen en vrouwen op de grond’, stelt Defensie. De Ruiter gaat door totdat de grondtroepen zich weer veilig kunnen verplaatsen.

2.De Ruiter werpt zich op kerstavond op als ‘bullet magnet’ zodat special forces veilig kunnen landen om een groep belangrijke Talibanstrijders uit te schakelen, 24 december 2007

‘Zowel hij als zijn copiloot nemen hiermee een gedegen risico, waarbij zij het missiebelang weer boven hun eigen belang zetten’, zegt Defensie. Volgens de krijgsmacht heeft zijn actie in en rondom het stadje Tarin Kowt in de Afghaanse provincie Uruzgan voorkomen dat coalitietroepen geraakt zouden worden door mortieren. Daarmee heeft hij vele mensenlevens gered.

3.De Ruiter meldt een eigen-vuur-incident en voorkomt meer slachtoffers onder de eigen gelederen, 12 januari 2008

Voor Defensie gaat deze dag in 2008 de geschiedenisboeken in als een zwarte dag. Twee Nederlandse militairen, korporaal Aldert Poortema en soldaat Wesley Schol, sneuvelen per ongeluk in Uruzgan door beschietingen van collega militairen vanuit een naburig gebouw. De Ruiter was één van de eersten die vermoedde dat het om een eigen-vuur-incident ging en die hier melding van maakte. Daardoor is een hoger aantal slachtoffers onder de eigen militairen voorkomen.

4.De Ruiter zorgt dat vermiste commando Kevin van de Rijdt wordt gevonden en militaire geheimen uit handen van de Taliban blijven, 6 september 2009

De Ruiter zorgt ervoor dat commando’s hun zwaargewonde collega Kevin van de Rijdt kunnen bereiken in de frontlinie. Van de Rijdt wordt met een medische helikopter afgevoerd, maar overlijdt alsnog. De Ruiter weet wel nog zijn achtergebleven ops-vest terug te vinden in het veld waar Van de Rijdt werd gevonden en vernietigt het voordat het in handen van de Taliban valt. In het ops-vest zit informatie over de gehele militaire operatie van de Nederlanders in Afghanistan. Gijs Tuinman, die zelf ook geridderd is voor het in veiligheid brengen van zijn mannen op deze dag, voert over de radio nauw overleg met De Ruiter over deze actie.

5.De Ruiter voert met duikvluchten een aanval uit op een dorp waar honderden Talibanstrijders verstopt zitten, 23 september 2009

De Apache-piloot voert gerichte aanvallen uit op een dorp vol Talibanstrijders. Door de gecreëerde chaos krijgen Chinook-helikopters met commando’s de gelegenheid om relatief veilig middenin het dorp te landen. Zij overmeesteren tijdens deze verrassingsactie een groot aantal vijandelijke strijders. Ook deze missie voert De Ruiter uit met de inmiddels geridderde Gijs Tuinman. Van deze actie heeft Defensie een animatiefilmpje gemaakt.

Onderstaande video is verspreid door het ministerie van Defensie: