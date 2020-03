Dit zijn de vier verrassingen van Super Tuesday: waaronder de mega-comeback van Joe Biden

Biden met zijn vrouw Jill (midden) en zus Valerie tijdens een Super Tuesday-evenement in Los Angeles. Beeld Getty Images

1. Warren verliest thuisstaat

Als Bernie Sanders nog een kans wil maken tegen Joe Biden, dan moet zijn progressieve medestrijder Elizabeth Warren zo snel mogelijk uit de race stappen. Maar terwijl andere kandidaten de afgelopen dagen de handdoek in de ring gooiden, weigert de senator de strijd op te geven. Warren hoopte haar thuisstaat Massachusetts dinsdag met overmacht te winnen om een einde te maken aan de oproepen dat ze beter kon stoppen. In plaats daarvan kreeg ze een electorale klap in het gezicht.

In de staat die Warren al zeven jaar vertegenwoordigt in de Senaat, eindigde ze op een derde plaats met slechts 21 procent. Biden ging er met de buit vandoor en grote concurrent Sanders eindigde nog voor haar. Als je je thuisstaat niet kan winnen, zo geldt de ongeschreven regel in de Amerikaanse politiek, dan moet je als presidentskandidaat meteen de stekker uit je campagne trekken. Maar Warren zweeg als het graf. Ze wil zich opwerpen als alternatief voor Sanders en Biden, zo viel woensdag te horen. ‘Ze heeft nul kans maar ze doet Bernie veel pijn’, twitterde president Trump, die graag Sanders zou willen verslaan in november.

2. Bloomberg gooit 450 miljoen euro weg

Miljardair Michael Bloomberg gaf in honderd dagen 450 miljoen euro uit om zich op te werpen als dé gematigde kandidaat, de man die de ‘socialist’ Sanders zou gaan stoppen. Maar het werd een blamage. De man die ervan beschuldigd werd de nominatie te willen kopen, haalde in slechts vijf van de 14 staten de kiesdrempel van 15 procent.

Slechts 12 gedelegeerden leverde die bijna half miljard euro hem op. Bloomberg had gehoopt Joe Biden de loef af te steken, aangemoedigd door de povere staat van Bidens campagne. Zijn plan leek ook even een kans van slagen te maken toen hij in de peilingen steeg. Maar de kiezers bedachten zich nadat Bloombergs eerste debat uitliep op een ramp. Op woensdag gooide de miljardair alsnog de handdoek in de ring.

3. Biden wint Texas

Bernie Sanders had naast Californië zijn zinnen gezet op Texas, de andere hoofdprijs van Super Tuesday, om een forse voorsprong te nemen op Joe Biden qua gedelegeerden. In beide staten was Sanders ook maandenlang de grote favoriet in talloze peilingen. Een van de redenen: de grote populariteit van Sanders onder latino’s, een kiezersgroep die wel gecharmeerd is van zijn kostbare plannen voor gratis hoger onderwijs en een betaalbare gezondheidszorg. Bernie had de latino’s achter zich, zo was maandenlang het beeld, en Biden de zwarte kiezers.

Maar de verrassende overwinning van Biden in Texas laat zien dat de voormalige vicepresident niet kansloos is onder latino’s. Zij vormen dit jaar de grootste gekleurde kiezersgroep. Uit peilingen blijkt dat Sanders in Texas de latino-jongeren voor zich won maar dat ouderen de voorkeur gaven aan Biden. Dit biedt hoop voor de voormalige vicepresident die, mocht hij de nominatie winnen, de latino-kiezers hard nodig zal hebben om Donald Trump te kunnen verslaan.

4. Jongeren laten Sanders in de steek

De steun van jongeren was een van de belangrijkste redenen dat de 78-jarige Bernie Sanders het zo goed deed in 2016. Zijn uithalen naar ‘de gevestigde orde’ slaan ook dit jaar aan onder de jonge kiezers. Maar zijn jonge aanhang kwam op Super Tuesday niet in grote getale naar de stembus. Het is een van de redenen dat Sanders slechts vier van de 14 staten won.

Uit peilingen in vijf staten blijkt dat jongeren minder massaal gingen stemmen, vergeleken met vier jaar geleden. Zo kwamen in Virginia, een belangrijke staat waar Sanders een kans hoopte te maken, drie procent minder jongeren stemmen. Van de jonge kiezers in deze staat stemde 57 procent voor Sanders. In 2016 was dit 69 procent. Voor Sanders valt te hopen dat deze trend zich niet doorzet in de 32 staten die in de komende maanden nog moeten stemmen.