Dit zijn de versoepelingen per 25 september

Op de persconferentie van dinsdagavond maakten Rutte en De Jonge bekend wat de nieuwe coronaversoepelingen zijn. Beeld ANP

• De regel om anderhalve meter afstand te houden van elkaar verdwijnt. Wel moeten mensen op meer plekken een coronatoegangsbewijs laten zien voor entree, zoals de horeca, de bioscoop en het theater.

• Nachtclubs mogen de deuren openen, maar wel slechts tot middernacht. Driekwart van de capaciteit mag worden benut.

• Evenementen en concerten zijn weer toegestaan. Er is geen vaste sluitingstijd of maximum aantal bezoekers. Het is verboden om na middernacht eten of drinken te verkopen. Ook meerdaagse evenementen zijn toegestaan.

• Sportstadions mogen weer helemaal worden gevuld. Een coronatoegangsbewijs is noodzakelijk voor entree.

• De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer wordt losgelaten op perrons en bij bus- en tramhaltes. Wel moet het masker opblijven in de voertuigen zelf.

• Hele klassen hoeven niet meer in quarantaine bij ontdekking van een coronabesmetting van een leerling. Ook vervalt de mondkapverplichting op onderwijsinstellingen, en mogen universiteiten en hogescholen de volledige capaciteit van collegezalen benutten.

• Het thuiswerkadvies verdwijnt. ‘Werk thuis als het kan, op kantoor als het moet’, is het nieuwe credo. Dat is een lichte versoepeling, volgens Rutte. Het is aan werkgevers en werknemers om tot een goede verdeling te komen tussen werken vanuit huis en op kantoor.

• Het kabinet maakt geld vrij waarmee gemeenten extra toezichthouders kunnen aannemen voor de handhaving van de coronatoegangsbewijzen.

• Mensen met een ernstige immuunstoornis krijgen vanaf oktober een uitnodiging voor een derde coronaprik. Voor andere mensen is zo’n ‘boosterprik’ niet nodig, oordeelt het demissionair kabinet.

Op 1 november komt het Outbreak Management Team met een nieuw advies. Kort daarna maakt het demissionair kabinet de nieuwe maatregelen bekend.