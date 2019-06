Dit zijn de personen die worden aangeklaagd voor de moord op de inzittenden van vlucht MH17

Sergej Doebinski. Beeld ANP Handouts

Sergej Doebinski (56)

Nationaliteit: Russisch

Functie tijdens MH17: hoofd inlichtingendienst van rebellenrepubliek Donetsk

Doebinski is een voormalig kolonel uit het Russische leger. Hij werkte voor de GROe, de militaire inlichtingendienst van Rusland. Ten tijde van MH17 was Doebinski hoofd van de inlichtingendienst van de rebellen en plaatsvervangend minister van Defensie van de rebellen. In afgeluisterde telefoongesprekken vraagt Doebinski de commandant van een rebellenbataljon om een Boek-installatie, ‘anders gaan we hier naar de kloten’. In latere gesprekken geeft hij aanwijzingen waar de Boek naartoe moet. Volgens het JIT onderhield Doebinski vanuit Oekraïne contact met militairen in Rusland. Doebinski heeft een lange staat van dienst bij de Russische strijdkrachten. Voor zijn aansluiting bij de GROe vocht Doebinski in Afghanistan (in het Sovjetleger) en in Tsjetsjenië (in het Russische leger). Een voormalige strijdmakker uit Afghanistan herkende Doebinski’s stem al eerder op afgeluisterde telefoongesprekken die het JIT in 2015 publiceerde. Tot zeker 2015, een jaar na MH17, ontving Doebinski geld van het Russische ministerie van Defensie op zijn bankrekening, zo ontdekte onderzoekskrant Novaja Gazeta. Zijn laatst bekende woonplaats is Rostov-aan-de-Don, een Russische stad niet ver van het separatistengebied in Oost-Oekraïne.

Doebinski zei woensdag tegen de Britse krant The Guardian dat hij niet van plan is mee te werken aan het proces in Nederland of vanuit Rusland. Zich verdedigen tegen de beschuldigingen vindt hij niet nodig: ‘Ik weet dat ik noch mijn ondergeschikten iets te maken hebben met MH17, dat is genoeg.’

Igor Girkin. Beeld ANP Handouts

Igor Girkin (48)

Nationaliteit: Russisch

Functie ten tijde van MH17: minister van Defensie van rebellenrepubliek Donetsk

Girkin, een voormalig kolonel van de Russische veiligheidsdienst FSB, was de hoogste militair van de rebellen tijdens de ramp met MH17. Onder codenaam Strelkov (‘Schutter’) leidde hij het begin van de strijd tegen het Oekraïense leger. Hij vroeg de Russische autoriteiten met succes om luchtafweergeschut met getrainde bemanning, zo is te horen op afgeluisterde telefoongesprekken van het JIT. Girkin belde daarvoor met een assistent van Sergej Aksjonov, de Rus die door het Kremlin benoemd is tot premier van de geannexeerde Krim. Hij zegt ‘degelijke luchtafweergeschut’ nodig te hebben, want ‘we houden het niet meer’. Aksjonov belt hem zes dagen voor de ramp terug en zegt dat het transport in gang gezet is. Een maand na MH17 trok Strelkov zich terug als minister van Defensie en dook op in Moskou. Daar verblijft hij nog steeds. In interviews heeft hij gezegd dat hij ‘in grote mate onafhankelijk opereerde’ in rebellengebied, maar dat hij bij zijn contacten in Rusland lobbyde om een grootschalige invasie door het Russische leger. Na een debat met de Russische oppositieleider Aleksej Navalny in 2017 leeft Girkin meer teruggetrokken. Voor de oorlog in Oekraïne was hij militair actief als vrijwilliger in Bosnië en Transnistrië, een separatistengebied in Moldavië gesteund door Moskou. In de twee oorlogen in Tsjetsjenië werkte hij voor de FSB.

Girkin zei woensdag tegen persbureau Interfax dat hij niet zal meewerken aan het proces en dat zijn strijders niet verantwoordelijk zijn voor de ramp met MH17.

Oleg Poelatov. Beeld ANP Handouts

Oleg Poelatov (52)

Nationaliteit: Russisch

Functie ten tijden van MH17: hoofd tweede afdeling van inlichtingendienst van rebellenrepubliek Donetsk

Poelatov is een voormalige luitenant-kolonel van het Russische leger. In separatistengebied was hij assistent van Sergej Doebinski, het hoofd van de inlichtingendienst van de separatisten. Onderzoekscollectief Bellingcat identificeerde hem als de man achter codenamen ‘Gjoerza’ en ‘Khalief’ die voorkomen op onderschepte telefoongesprekken. Op sociale media sprak hij over zijn rol in een slag rondom Savoer-Mohila, een strategisch belangrijke heuvel vlakbij de lanceerlocatie van de Boek-raket. Net als Girkin en Doebinski vocht Poelatov aan Russische zijde in de oorlogen in Tsjetsjenië. Hij is geboren in provinciestad Oeljanovsk, de geboorteplaats van bolsjewiekenleider Lenin, en studeerde in 1990 af aan de militaire academie in Kiev, toen deel van de Sovjet-Unie. In 2008 verliet hij het Russische leger, zo staat in een openbare database van een Russische rechtbank. Een klein jaar na MH17 vluchtte hij naar Rusland na bedreigingen van rivalen in separatistengebied, zo concludeerde Bellingcat op basis van berichten op sociale media. Hij was later nog actief als officier in Loegansk, de tweede separatistenrepubliek in Oost-Oekraïne, maar keerde daarna terug naar Rusland. Het is niet bekend waar hij verblijft.

Leonid Chartsjenko. Beeld ANP Handouts

Leonid Chartsjenko (47)

Nationaliteit: Oekraiens

Functie ten tijde van MH17: commandant inlichtingenbataljon van separatisten in Donetsk

Chartsjenko is de minst bekende en laagst geplaatste van het viertal. Hij is de enige met de Oekraïense identiteit en de enige die zich volgens het JIT nog in separatistengebied bevindt. Met zijn baas Oleg Poelatov begeleidde Chartsjenko de Boek-installatie bij het dorp Snizjne, vlakbij de lanceerlocatie, aldus het JIT. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het transport van de installatie terug naar Rusland. Separatisten kenden hem onder zijn codenaam ‘Krot’ (Russisch voor ‘mol’). In tegenstelling tot de andere drie verdachten heeft Chartsjenko volgens het JIT geen verleden in het Russische leger.