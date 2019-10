Dit zijn de nieuwe raketten van het Chinese leger

Militaire voertuigen met daarop de hypersonische raket DF-17. Beeld EPA

De Chinese president Xi Jinping zei dinsdag dat het land zich op een pad van ‘vreedzame ontwikkeling’ bevindt. De militaire parade verkondigde impliciet ook een hele andere boodschap. In het bezit van de nieuwste raketten laat China zien in militaire situaties hard te kunnen toeslaan, mocht het land in conflict raken met de Verenigde Staten.

Tot het tentoongestelde arsenaal behoren meerdere middellangeafstandsraketten, waarmee zowel oorlogsschepen als militaire bases kunnen worden aangevallen. De DF-16 bijvoorbeeld, die ook wel bekend staat als de ‘Guam killer’ – een naam die weinig aan de verbeelding overlaat. Deze raket is ontworpen om de Amerikaanse marine- en militaire basis op het Oceanische eiland Guam te bereiken.

Het ‘kroonjuweel’ van de middellangeafstandsraketten is de DF-17, een hypersonische raket die vijf keer sneller dan het geluid op zijn doel kan afgaan en zeer wendbaar is. Dat maakt het wapen bijzonder lastig om te onderscheppen.

Analisten noemen de DF-17 een gevaar voor de stabiliteit in de regio. Nozomu Yoshimoto, hoogleraar aan de Japanse Nihon Universiteit en gepensioneerd generaal-majoor, zei tegen persbureau Reuters dat het Japans-Amerikaanse bondgenootschap op dit moment niet goed is voorbereid op dit soort raketten.

De langeafstandsraket DF-41. Beeld Getty Images

China kan in het geval van een conflict ook het Amerikaanse vasteland bereiken. De parade sloot met zestien langeafstandsraketten van het type DF-41, voor het eerst te zien voor het grote publiek. De raketten hebben een recordbereik van 15 duizend kilometer. Ze kunnen binnen een half uur met meerdere kernkoppen de Verenigde Staten treffen. Ze vormen nu de ruggegraat van het Chinese nucleaire arsenaal.

Naast de raketten heeft China de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van drones. Zo werd tijdens de parade voor het eerst gepronkt met het ‘Scherpe Zwaard’. Het is een drone met stealth-techniek die, vanwege zijn onzichtbaarheid voor luchtafweersystemen, geschikt is om radarstations en militaire bases aan te vallen. De Amerikanen hebben geen soortgelijke drone.