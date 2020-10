Dit zijn de maatregelen die gelden sinds woensdag 22.00 uur

Lees ook

Rutte kondigt opnieuw een (gedeeltelijke) lockdown af: ‘Dit gaat pijn doen’

Het kabinet haalt een ‘hamer’ uit de kast om het opgeleefde coronavirus te pletten. De dinsdag aangekondigde maatregelen grijpen diep in in het dagelijks leven. ‘Maar het is de enige manier.’

‘Flattening the curve’ moet nu opeens met een hamer

Met een ‘hamer’ willen Rutte en De Jonge het virus pletten. Waar komt die hamer vandaan, en wat heeft de dans daarmee te maken?