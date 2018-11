Dit zijn de hoofdrolspelers van de Brexit – die alles onderuit kunnen halen

Theresa May. Beeld AFP

Theresa May de premier die vastberaden is gebleven

De taak leek onmogelijk: haar partij bijeenhouden, terwijl ze de wil van een meerderheid van de Britse kiezers moest volgen en het land uit de Europese Unie slepen. Talrijke malen is Theresa Mays politieke doodvonnis de afgelopen jaren geschreven, maar vastberaden schreed de plichtsgetrouwe domineesdochter voort. Ze ziet het beperken van immigratie als het voornaamste doel van Brexit, anders dan brexiteers die dromen van Empire 2.0. Wanneer ze na het wekelijkse vragenuurtje de extra kabinetsvergadering voorzit, doet de 62-jarige premier dat met het besef dat niet alleen de toekomst van het land (en Europa) op het spel staat, maar ook haar plek in de geschiedenis.

Oliver "Olly" Robbins. Beeld AFP

Olly Robbins de architect achter de schermen

Deze topambtenaar is de architect van het Brexit-akkoord. May had hem kort na haar aantreden naar Downing Street gehaald om haar te adviseren over het Brexit-proces. Na de vorming van het Brexit-departement werd hij daar secretaris-generaal, maar in het najaar van 2017 haalde May hem terug naar Downing Street. Vanaf dat moment fungeerde hij als Brexit-minister. Vanwege zijn eurogezinde instelling wekt Robbins, die evenwel weinig kennis heeft van de Brusselse mores, wantrouwen bij de brexiteers. Zij houden hem ervoor verantwoordelijk dat May door de jaren steeds meer terrein aan Brussel heeft prijsgegeven. Hij zou na Brexit gaan werken bij een handelsbank.

Esther McVey. Beeld Getty Images

Esther McVey hekel aan EU-regels

Deze voormalige televisiepresentatrice is een prominent lid van de zogeheten Pizza-club, een groep brexiteers binnen het kabinet die regelmatig bijeenkomt – met afhaalpizza’s in de kamer van oer-brexiteer Andrea Leadsom – om samen te spannen tegen May. McVey is een strijdlustige politicus, die tijdens de parlementsverkiezingen te maken kreeg met een haatcampagne van Labour. Een opponent riep zelfs op tot een lynchpartij. De ogen van deze thatcheriaan zijn op 10 Downing Street gericht en ze hoopt ooit de derde vrouwelijke premier van het land te worden. Wat de EU betreft heeft deze minister van Werkgelegenheid vooral grote moeite met de regelgeving.

Britain's Secretary of State for Exiting the EU Dominic Raab leaves 10 Downing Street, London, Britain, November 13, 2018. REUTERS/Peter Nicholls Beeld REUTERS

Dominic Raab de bekwame jurist

Veel aandacht zal uitgaan naar de Brexit-minister die afgelopen zomer David Davis heeft opgevolgd, die uit protest tegen Mays Chequers-voorstel was weggelopen. De ervaren jurist en brexiteer bleek bekwamer te zijn dan zijn voorganger, waarbij aangetekend dat de echte besprekingen niet door hem werden gevoerd maar door de topambtenaar Olly Robbins. Raabs voornaamste taak is het land, beter laat dan nooit, voor te bereiden op een No Deal-scenario. Onlangs bekende hij dat hij de gevolgen van een harde Brexit op het handelsverkeer tussen Dover en Calais had onderschat, wat hoongelach opleverde bij eurogezinden. Hij is ongelukkig met Mays deal.

Michael Gove. Beeld REUTERS

Michael Gove voor de noorse route

Deze ambitieuze stroman van Rupert Murdoch binnen de Britse regering staat bekend als het brein achter het Brexit-project. In de dagen van het referendum hielp hij May per ongeluk aan de macht door zijn makker Boris Johnson een mes in de rug te steken. De laatste maanden heeft Gove, thans Landbouwminister, een nieuw Brexit-model bedacht: Norway for Now. Volgens hem moeten de Britten tijdelijk toetreden tot de Europese Economische Ruimte, totdat de voorbereidingen voor een authentieke Brexit gereed zijn. May ziet hier niets in en ook Noorwegen, het grootste land binnen deze schaduw-EU, heeft al laten weten weinig fiducie te hebben in zo’n gastlidmaatschap.

Phillip Hammond. Beeld EPA

Phillip Hammond zorg om het geld

De grote remainer binnen het kabinet en als minister van Financiën de belangrijkste bewindsman. Volgens brexiteers is Hammond een sombermans die bezig is hun Brexit-project te ondermijnen. Onlangs nog beweerde hij bijvoorbeeld dat de Britten sowieso de eindafrekening moeten betalen, ook al lopen ze zonder akkoord weg. Dat Big Phil zich grote zorgen maakt over Brexit is geen wonder. Als bewaker van de schatkist luistert hij vooral naar de zorgen binnen het bedrijfsleven, van de automakers tot de grote banken. Dat de Britse economie minder hard groeit dan die van andere Europese lidstaten bewijst volgens hem dat de Brexit-missie economisch gezien niet ideaal is.