Dit zijn de drie belangrijkste China-experts aan Trumps zijde

Matt Pottinger. Beeld Yonhap / EPA

Matt Pottinger (46) plaatsvervangend adviseur nationale veiligheid

Gezagsgetrouwe oud-marinier, die zich, tot groot chagerijn van Beijing, in vloeiend Mandarijn rechtstreeks tot het Chinese volk richt met redevoeringen vol kritiek op de Chinese communisten. Na zijn studie sinologie was Pottinger zeven jaar correspondent in Beijing voor persbureau Reuters en daarna de zakenkrant Wall Street Journal.

Hij versloeg de Sars-epidemie in 2003, een aan covid-19 verwant dodelijk longvirus. Het verhaal bepaalde zijn visie op China de rest van zijn carrière. Pottinger verzuurde in Beijing, zeggen toenmalige collega’s. In 2005 had hij na zeven jaar correspondentschap genoeg van de intimidatie door de Chinese staat – een stomp in Pottingers gezicht door een Chinese veiligheidsagent is zijn belangrijkste wapenfeit. Met hardlooptrainingen op de Grote Muur trainde hij voor de medische keuring voor de mariniers, daarna volgden missies in Irak en Afghanistan.

Daarna werd hij directeur Azië bij de Nationale Veiligheidsraad. Op zijn werkkamer hing volgens de Amerikaanse krant The Washington Post een bord met een netwerk van aanwijzingen voor de oprukkende mondiale invloed van de Chinese Communistische Partij. Critici typeren Pottinger als paranoïde man.

Hij treedt niet op de voorgrond, maar Pottinger is de man achter veel Amerikaanse acties tegen Beijing, zoals het weren van Chinese techbedrijven en visumbeperkingen voor journalisten van Chinese staatsmedia in de VS. Op grond van zijn ervaringen met sars overtuigde hij Trump in januari dat er reisbeperkingen tegen China moesten komen. Wat betreft Pottinger is Beijing hoofdschuldige aan de pandemie, dus fluisterde hij Trump de term Wuhan-virus in, een predicaat dat Beijing woedend maakt.

Mike Pompeo. Beeld Reuters

Mike Pompeo (56) minister van buitenlandse zaken

Deze diep gelovige christen gaf toe als hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst te zijn gespecialiseerd in ‘liegen, bedriegen en stelen’. Pompeo volgde in 2018 Rex Tillerson op als minister van Buitenlandse Zaken. In tegenstelling tot zijn voorganger laat hij geen gelegenheid onbenut om van leer te trekken tegen Beijing.

De vervolging van islamitische minderheden in de West-Chinese provincie Xinjiang was zijn stokpaardje, maar met covid-19 heeft Pompeo een betere troef in handen. Hij jutte de G7 op covid-19 in gezamenlijke verklaringen als het Wuhan-virus te betitelen. Nu speuren zijn CIA-vrienden naarstig naar bewijs voor Pompeo’s lievelingscomplot-theorie dat China het virus in een laboratorium heeft gefabriceerd. Pompeo zit er op inlichtingengebied echter vaker naast – lang hield hij vol dat dat Saoedi-Arabië niets te maken had met de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Nog voordat China stemde over de veiligheidswetgeving voor Hongkong was het voor Pompeo al een uitgemaakte zaak dat Beijing de autonomie van Hongkong de nek heeft omgedraaid.

Larry Kudlow. Beeld Joshua Roberts / Reuters

Larry Kudlow (72), economisch adviseur

De vriend van het zakenleven en het grote geld. Om die belangen veilig te stellen, hebben conservatieve politici buiten verkiezingstijd meestal een gematigd standpunt over China. Tot Kudlow in 2016 Trumps kamp koos, want toen wist hij ineens zeker dat de Chinese economie op instorten stond. Trumps handelsoorlog zou Beijing op de knieën dwingen.

Inmiddels is Trump volgens Kudlow zo ‘nijdig’ over de pandemie, dat die handelsdeal er minder toe doet. En daarmee is voor Kudlow de nuance ook weggevallen. Inmiddels ziet hij overal Chinese gevaren en is hij fervent voorstander van de ontkoppeling waarmee de VS hun afhankelijkheid van China willen verminderen. Nu lokt Kudlow Amerikaanse bedrijven met vestigingen in China en Hongkong terug naar huis met het aanbod ‘voor de volle honderd procent’ de verhuiskosten te betalen.