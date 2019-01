Dit wordt het nieuws in 2019

JANUARI

In 2019 af van uw overgewicht? De gratis leefstijlcoach helpt u op weg

Op kosten van de zorgverzekeraar en met subsidie van het Rijk serieus het gevecht aangaan met uw overgewicht: vanaf 1 januari kan het. Duur van het programma: 2 jaar. De leefstijlcoach helpt u erdoorheen.

De betere verdwijntruc: het tv-scherm dat niet te zien is

Het klinkt paradoxaal, maar een televisie, die wil je tegenwoordig vooral niet zien. Buiten de kijktijd om maakt een beetje beeldscherm zich tegenwoordig onzichtbaar door de gedaante aan te nemen van een omlijst kunstwerk of van de muur eromheen.

Eindelijk: ook op Schiermonnikoog met de OV-chipkaart in de bus

Overal in het land kan al ­jaren gereisd worden met de OV-chipkaart, Maar inchecken op Schiermonnikoog was er nog niet bij. Het Waddeneiland is het laatste stukje Nederland waar niet met het pasje kon worden gereisd. Dat gaat op 8 januari 2019 veranderen.

In een wekelijkse ‘millennial talk show’ op YouTube gaan tv-journalist Laila Johnson-Salami (21, foto) en de Nigeriaanse rapper Folarin ­Falani (28), beter bekend onder zijn artiestennaam Falz, in gesprek met de kandidaten voor de Nigeriaanse presidentsverkiezingen in februari. Beeld Isabella Agbaje

FEBRUARI

‘Millennial talk show’ bepaalt de toon van het verkiezingsdebat in Nigeria

Op 16 februari kiest Nigeria een nieuwe president. Het land verkeert in crisis: de economie hapert, etnisch geweld laait op. Maar het zijn twee twintigers die met hun onorthodoxe praatprogramma op YouTube de toon van het verkiezingsdebat bepalen.

Kaepernick speelt niet, twittert niet, spreekt niet en is daardoor groter dan ooit

Colin Kaepernick is de bekendste American Football-sporter van dit moment, al speelt hij al tijden niet meer. Het wordt met de dag onwaarschijnlijker dat hij ooit nog aan de bak komt. Desondanks groeit de invloed van de knielende actievoerder op popsterren als Rihanna en Cardi B en op nationale Amerikaanse discussies over politiegeweld en racisme.

Biograaf Onno Blom ziet ziel van Rembrandt in zelfportret

In de herfst verschijnt een biografie van Onno Blom over Rembrandts jaren in Leiden, waar hij van zijn geboorte in 1606 tot 1631 woonde. In de Volkskrant doet Blom wekelijks verslag van zijn speurtocht. Wat is zijn favoriete Rembrandt?

Alex Mulder verdiende zijn vermogen in de uitzendbranche en investeert nu in het Hem. Beeld Martin Dijkstra/Lumen

MAART

‘Tate Modern aan het Noordzeekanaal’, het megaplan van ondernemer Alex Mulder

Ondernemer Alex Mulder investeert zijn miljoenen veelal in cultuur. Zijn nieuwste project: het Hem, huis van kunst en cultuur, in Zaanstad. Ontworpen door Rem Koolhaas. Nog een paar maanden en dan gaat het open.

Provinciale verkiezingen: welke prijs gaat Mei Li Vos van Rutte vragen?



De minister-president zal het stoïcijns ontkennen – ‘jongens, ik ben helemáál niet bezig met die verkiezingen – maar Mei Li Vos speelt de komende maanden een voorname rol in zijn gedachten. De lijsttrekker van de PvdA in de Eerste Kamer is zo’n senator die na 20 maart opeens van belang kan worden voor het lot van het landsbestuur.

Max Verstappen moet dit jaar de titel op z’n Japans pakken

Vraag een willekeurige automobilist met welk automerk hij het snelste van A naar B wil reizen en hij noemt hoogstwaarschijnlijk niet als eerste Honda. Toch is het Japans vernuft dat Max Verstappen vanaf 17 maart, als hij in Melbourne zijn eerste race rijdt met een Honda-motor, aan wereld­titels moet helpen in de Formule 1.