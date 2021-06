Dit woonexperiment moet starters aan een huis helpen

Nijmegen is één van de drie plekken waar de proef plaatsvindt. Beeld Getty Images

‘Het grootste deel van onze huizen is voor gezinnen, terwijl onze huurders grotendeels alleenstaanden zijn’, vertelt projectleider Naomie Vermeij. Een kleinschalige proef, in Nijmegen en Wijchen met in totaal drie woningen, moet uitwijzen of het naast praktisch ook woongenot oplevert.

Waar komt dit idee vandaan?

‘Huishoudens bestaan grotendeels uit een of twee mensen. We hebben juist veel grotere huizen in ons bezit. Je kunt er dan voor kiezen om de huizen definitief op te delen, maar wat we nu proberen is flexibeler. De huisgenoten hebben eigen sanitair bij hun kamers en delen een woonruimte en keuken. Mocht de woonbehoefte weer veranderen, dan is terugdraaien relatief makkelijk.’

Het is toch al veel langer mogelijk om met een groep een huurappartement te delen. Wat is hier anders aan?

‘Wij bieden beide bewoners een eigen huurcontract aan. Dat is gunstig, omdat het om sociale huur gaat. Daardoor krijgen beide huurders de voordelen die daarbij komen kijken, zoals sociale toeslagen. Woningdelers die in de particuliere sector huren, hebben die voordelen niet. Bovendien zijn de twee contracten handig als een van de twee wil verhuizen.’

Is woningdelen de oplossing voor de woningnood?

‘Het is een oplossing, maar niet de enige. Voor starters, ex-studenten en mensen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen, kan dit ideaal zijn. De doelgroep van deze woningen bestaat uit mensen die zo wíllen wonen, niet mensen die noodgedwongen een woonkamer en keuken moeten delen. Voor hen moeten er andere oplossingen bij blijven komen. Daar zijn we ook mee bezig, vooral in onze nieuwbouwprojecten. Maar ik ben ervan overtuigd dat er een groep is die juist wil woningdelen, omdat het leuk en gezellig is. Helemaal alleen wonen kan eenzaam zijn.’

Dan moet je het wel goed kunnen vinden met je huisgenoot...

‘Ja, we vinden het heel belangrijk dat mensen elkaar kennen. We verhuren de sociale huurwoningen via een verdeelsysteem. De eerste huurder mag daarna een vriend of kennis aandragen, die ook ingeschreven staat voor sociale huur. En ook niet onbelangrijk: ze mogen geen liefdesrelatie hebben, dan wordt het verkapt samenwonen.’

Wat gebeurt er als de bewoners een liefdesrelatie krijgen?

‘We gaan mensen er niet uitzetten, maar gaan er vanuit dat het niet gebeurt.’

Wanneer is de proef geslaagd?

‘Op het moment dat dit een wenselijke woonvorm gevonden wordt. We hopen op goede reacties. En ook dat mensen er willen blijven wonen, niet alleen tijdelijk. De huidige woningnood is niet met een oplossing op te lossen, maar deze zou hopelijk bij kunnen dragen.’