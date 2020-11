Dit weten we wél: de meest opmerkelijke nieuwe progressieve Congresleden, en ‘The Squad’ blijft

Sarah McBride Beeld AFP

Sarah McBride

In de staat Delaware wordt Sarah McBride de eerste openlijke transgender senator in de geschiedenis van de VS. Voor haar coming out in 2016 werkte de 30-jarige McBride in 2013 voor de campagne van Beau Biden toen hij zich kandidaat stelde als procureur-generaal van dezelfde staat. De afgelopen jaren zette McBride zich volledig in voor de rechten van transgender personen in publieke sectoren. In 2018 schreef zij hierover het boek Tomorrow Will Be Different: Love, Loss and the Fight for Trans Equality, waarvoor Joe Biden, de vader van de inmiddels aan kanker overleden Beau, het voorwoord schreef. Op Twitter schreef McBride dat haar overwinning ‘lgbt-kinderen laat zien dat onze democratie groot genoeg is voor hen’.

Ritchie Torres Beeld AP

Ritchie Torres

Ritchie Torres, wordt het eerste Afro-Latijns-Amerikaanse homoseksuele lid van het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse geschiedenis. De 32-jarige politicus is het jongste gemeenteraadslid in het vijftiende district van New York. Torres ondervond veel tegenstand bij zijn kandidaatstelling eerder dit jaar en kreeg te maken met homofobe bedreigingen. In de media dankte hij zijn moeder in de beruchte New Yorkse wijk Zuid-Bronx, waar hij in zeer arme omstandigheden opgroeide. ‘De Zuid-Bronx is vol met moeders zoals de mijne die moest ploeteren en zichzelf heeft opgeofferd om haar zoontje een beter leven te geven dan zij heeft gehad.’

Mondaire Jones Beeld AP

Mondaire Jones

De 33-jarige advocaat en politicus Mondaire Jones is de tweede zwarte homoseksueel die een plaats verwerft in het Congres. Hij komt in januari 2021 uit voor het zeventiende district in New York. Jones werkte bij het ministerie van Justitie tijdens het presidentschap van Barack Obama. Jones groeide op in Spring Valley, New York, bij zijn grootouders, nadat zijn alleenstaande moeder ziek werd.

Ayanna Pressley (R) is aan het woord, terwijl Ilhan Abdullahi Omar (L) Alexandria Ocasio-Cortez (M) en Rashida Tlaib (R) toekijken. Beeld AFP

The Squad

Ook de vier progressieve vrouwelijke Congresleden van kleur, die volgens Trump ‘terug moesten gaan naar hun eigen land’ zijn opnieuw verzekerd van hun plek in het Capitool. Het gaat om de 31-jarige Latijns-Amerikaanse Alexandria Ocasio-Cortez (New York), de uit Somalië afkomstige Ilhan Omar (Minnesota), Rashida Tlaib (Michigan) en Ayanna Pressley (Massachusetts). Het viertal dat wordt verenigd door hun geslacht, afkomst en progressieve standpunten wordt wel aangeduid als ‘The Squad’, een geuzennaam die ontstond na de vele racistische en seksistische beledigingen die ze ontvingen.