Dit weten we over de verijdelde hackaanval op de OPCW in Den Haag

De Russische militaire inlichtingendienst GROe heeft in april geprobeerd om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. Dit is wat er bekend is over die hackpoging, de daders en de nasleep.

Het logo van de Internationale waakhond tegen chemische wapens OPCW. Eerder dit jaar kreeg de VN-organisatie meer bevoegdheden om aanvallen met verboden chemische stoffen aan de kaak te stellen en daders aan te wijzen. Foto REUTERS

Wat donderdag bekend werd gemaakt:

- Russische inlichtingenofficieren van de inlichtingendienst GROe hebben in april van dit jaar geprobeerd om binnen te dringen in de netwerken van de OPCW, de organisatie in Den Haag die het gebruik en de verspreiding van chemische wapens tegengaat.

- De vier kwamen op 10 april aan in Nederland en werden op Schiphol opgehaald door een medewerker van de Russische ambassade. Op 11 april kwamen de vier in het vizier van de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

- De vier probeerden een zogenoemde close access hack uit te voeren, waarbij geprobeerd werd om met een gehuurde Citroën C3 met apparatuur in de achterbak in de buurt te komen van het gebouw van de OPCW aan de Johan de Wittlaan in Den Haag en zo het netwerk te hacken.

- De MIVD kon de aanval op 13 april verijdelen. In de auto werden ook 20 duizend dollar en 20 duizend euro in contanten aangetroffen. De vier zijn dezelfde dag nog op het vliegtuig naar Moskou gezet.

- De namen van de vier inlichtingenofficieren zijn bekendgemaakt: het zijn Aleksei Morenets, Evegenii Serebriakov, Oleg Sotnikov en Alexej Minin. De vier worden door de Verenigde Staten aangeklaagd voor het hacken, of het proberen te hacken, van atleten, wereldantidopingagentschap WADA en andere organisaties.

- Eén van de vier officieren heeft eerder geprobeerd om in Maleisië informatie te krijgen over de ramp met vlucht MH17.

- De Russische ambassadeur is door het kabinet op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven.

- Het Nederlandse OM is een onderzoek begonnen naar de operatie van de Russische militaire inlichtingendienst GROe tegen de OPCW.

- Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken doet de beschuldigingen af als fantasie, en zegt dat er sprake is van een desinformatiecampagne om de Russische belangen schade toe te brengen.

- Het is ongebruikelijk dat het kabinet iets bekendmaakt over een verijdelde aanslag. Dat dat nu toch gebeurt, heeft te maken met een Amerikaanse aanklacht tegen Russische inlichtingenofficieren.

- De Amerikanen klagen in totaal zeven Russische inlichtingenofficieren aan vanwege van het hacken van het wereldantidopingagentschap WADA en andere organisaties.

- Volgens de Verenigde Staten hebben de Russen geprobeerd om meer dan 250 accounts van atleten te hacken uit meer dan dertig landen. Dat zou zijn gebeurd als vergelding vanwege het uitsluiten van Rusland op de Olympische Spelen.

- De Amerikanen beschuldigen de Russen er ook van te hebben geprobeerd een kernenergiecentrale in de staat Pennsylvania te hacken.

- Vier van de zeven zijn de vier Russen die door Nederland worden beschuldigd van een poging van het hacken van de netwerken van de OPCW.

- In de nacht van woensdag op donderdag verklaarde de Britse minister van Buitenlandse Zaken dat de Russische geheime dienst verantwoordelijk is voor het hacken van de Amerikaanse democratische partij in 2016.

Wat eerder al bekend werd over Rusland, cyberaanvallen en de rol van de Nederlandse inlichtingendiensten:

- Digitale agenten van de AIVD infiltreerden in de zomer van 2014 in de beruchte Russische hackgroep Cozy Bear. Ze zagen zo als eersten hoe Russische hackers in verkiezingstijd doelen in de VS bestookten: de Democratische Partij, het ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs het Witte Huis. Het was cruciaal bewijs en aanleiding voor de FBI om een onderzoek te beginnen.

- Hoe bijzonder is de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen? En wat kunnen de VS voor tegenmaatregelen nemen? De methode van de Russen mag nieuw zijn, dit soort bemoeienis zeker niet.

- Al bijna twintig jaar investeert de AIVD in digitale spionage. Die kennis loont, maar er zijn meer redenen waarom Nederland bij de top zit.

- Om cybercriminelen te vangen, werkt Nederland nauw samen met Rusland, het hackersland bij uitstek. Een uiterst ongemakkelijke samenwerking, blijkt uit de jacht op Jevgeni Bogatsjov.