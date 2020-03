Dit weekend wordt er wereldwijd gefeest via Skype en Facebook

Gitaarles via Skype. Beeld Martijn Beekman

Joost Speelman (29) uit Amsterdam organiseert een borrel voor zijn vrienden in een groepsvideogesprek. ‘We dachten: als werken op afstand kan, waarom dit dan niet ook? Ik zie nu de hele dag alleen mijn vriend en ik heb wel behoefte aan wat meer sociaal contact.’ Dus logt Speelman zaterdagavond met acht vrienden in op Skype. ‘Het leuke is dat een vriend uit München, die onze borrels normaal altijd moet missen, nu ook gewoon mee kan doen. We gaan waarschijnlijk een drankspelletje doen, maar we moeten nog even kijken wat goed werkt. En wie weet gaan we, als we genoeg op hebben, zelfs nog dansen.’

Woonkamer versieren

Bij de Global Isolation Party van het Nederlandse feestcollectief The Gardens of Babylon is het nadrukkelijk de bedoeling dat er gedanst wordt. Tijdens het evenement, dat zal vrijdagavond zal plaatsvinden op webconferentieplatform Zoom, zullen dj’s uit San Francisco, Moskou, Tel Aviv, Rome en zeven andere steden hun sets streamen. Op Facebook zijn er al meer dan tienduizend mensen geïnteresseerd in het evenement, dat van 6 uur ’s avonds tot 4 uur ’s nachts zal duren.

The Gardens of Babylon roept feestgangers op hun woonkamer te versieren, zich mooi aan te kleden en op te maken voordat ze inloggen. Van tevoren zullen er tutorials online komen om daarbij te helpen. Op Zoom kunnen duizend mensen tegelijk inloggen, en gebruikers hebben de mogelijkheid om langs al die beelden te scrollen en dus te kiezen met wie ze willen ‘feesten’.

Shishi Meriwani (36), eigenaar van The Gardens of Babylon: ‘We organiseerden al langer online meditatiesessies en kregen vaak de vraag: wanneer gaan we eens dansen? We hebben deze maand zeven van onze wereldwijde evenementen moeten afzeggen, dus dit leek ons het moment om het te proberen.’ Ook jongerenplatform Vice organiseert vrijdagavond een Isolation Rave, in samenwerking met de Amsterdamse nachtclub Club, die zijn feesten voorlopig digitaal laat plaatsvinden. Om dj's te steunen kunnen luisteraars een virtueel ‘drankje’ voor ze kopen. Ook de roemruchte Berlijnse clubs organiseren elke dag livestreams op unitedwestream.berlin.