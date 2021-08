‘Dit weekend kan een schakelmoment zijn in de protesten tegen het Franse coronabeleid’

In meerdere Franse steden, waaronder Marseille, werd deze week geprotesteerd tegen de aangescherpte coronamaatregelen. Beeld AFP

Frankrijk maakt zich op voor opnieuw honderden demonstraties tegen de aangescherpte coronamaatregelen. Jij bent in Montpellier, in het zuiden van het land. Waarom uitgerekend die stad?

‘Montpellier is een van de steden waar eerder al grote demonstraties zijn geweest. Parijs was met vijftienduizend demonstranten vorig weekend de grootste. Maar Montpellier, wat geen kleine stad is, had met tienduizend mensen ook een forse demonstratie.

‘Daarnaast wil ik niet alleen de protesten verslaan, maar ook kijken hoe Nederlandse vakantiegangers en andere toeristen zich voorbereiden op de pass sanitaire, die vanaf maandag op veel meer plekken verplicht wordt. Ik besloot daarom een zonnige plek op te zoeken, al regent het hier op het moment. Montpellier heeft een paar campings rondom de stad. Zo kan ik mooi de sfeer proeven tussen de badgasten en demonstranten in.’

De demonstraties richten zich op de pass sanitaire en de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel. Hoe zat dat ook alweer met die coronamaatregelen?

‘De pass sanitaire wordt nu al gevraagd op plekken waar meer dan vijftig mensen bijeen zijn, bijvoorbeeld in bioscopen en attractieparken. Vanaf maandag wordt de pas ook verplicht in restaurants, cafés en ziekenhuizen en op langeafstandstrajecten met trein, bus of vliegtuig.

‘Demonstranten noemen dat een verkapte vaccinatieverplichting. Maar het is eigenlijk niet eens verkapt. President Macron heeft bij de aankondiging van de maatregelen gezegd dat de bedoeling van de aanscherpingen was om ervoor te zorgen dat mensen zich laten vaccineren. Vaccineren noemde Macron dé weg uit de crisis. Er is ook al gespeculeerd om over te gaan tot een echte vaccinatieplicht, maar dat zijn voorlopig nog geruchten.

‘Toen Macron de nieuwe maatregelen op 12 juli afkondigde, schoot net het aantal besmettingen in Frankrijk weer flink omhoog. Met name de deltavariant greep goed om zich heen. Tegelijkertijd zag je dat het aantal mensen dat zich liet vaccineren, stagneerde. Dat is een slechte combinatie.

‘Onder zorgpersoneel was de vaccinatiegraad ook relatief laag. Frankrijk kan een vaccinatie voor zorgpersoneel wettelijk verplicht stellen. Nu zijn drie of vier vaccinaties sowieso al verplicht. Vanaf 15 september moet zorgpersoneel ook tegen corona gevaccineerd zijn. Anders kan hun contract worden opgeschort.’

Vorige week zaterdag uitten al ruim tweehonderdduizend Fransen hun ongenoegen. Hoe gaat het er bij die demonstraties aan toe?

‘Voor het overgrote deel zijn de demonstraties vreedzaam, maar er zijn wel wat schermutselingen geweest. Bij sommige protesten zijn Franse journalisten aangevallen. Op Martinique, een eiland dat ook bij het Franse territorium hoort, is onlangs een testcentrum in brand gestoken.

‘Hier in Montpellier hebben demonstranten vorig weekeinde een testcentrum aangevallen. Dat was bij een apotheek. De vereniging van apothekers heeft nu opgeroepen: laten we vooral verbroederen. Val niet ons als testers aan omdat je tegen het coronabeleid bent, zeggen zij. Daar komen we niet verder mee.

‘Voor Montpellier wordt dit het vierde demonstratieweekend op rij. De vorige demonstraties waren niet officieel aangekondigd. Dit keer willen de autoriteiten het anders doen. Donderdagavond heeft Montpellier daarom aangekondigd dat er vandaag tussen tien uur ‘s ochtends en acht uur ‘s avonds absoluut nergens anders gedemonstreerd mag worden dan op een strikt aangegeven parcours, dat vanaf het centrum vertrekt.

‘Eind juli was ik zelf op vakantie in Marseille. Daar liep ik rechtstreeks een demonstratie in. Best overweldigend. Er waren ongelooflijk veel mensen op de been: van jong tot oud en van allerlei pluimage. Een deel is anti-vaxxer, maar er lopen ook gewoon families mee. Ik las zelfs dat hier in Montpellier vorig weekend toeristen mee liepen. Ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen.’

Lijken de demonstranten iets gedaan te krijgen bij de Franse politiek?

‘De Franse regering wijst vooral op het verschil tussen het aantal demonstranten en het aantal nieuwe mensen dat zich laat vaccineren. Misschien waren er vorig weekend wel tweehonderdduizend mensen op de been, maar het aantal mensen dat zich op die dag liet vaccineren was nog hoger. Uiteindelijk, zegt de regering, is dit wat wij moeten doen.

‘De toon is wel tamelijk hard. Macron heeft mensen die zich niet laten vaccineren egoïstisch en onverantwoordelijk genoemd. Op dit moment is Macron op vakantie in een fort op een schiereiland in Zuid-Frankrijk. Daar neemt hij allerlei filmpjes op. Via Tiktok en Instagram legt hij critici en vaccinsceptici rechtstreeks uit waarom de vaccins veilig en belangrijk zijn.

‘Op dit moment steunt ongeveer 40 procent van de Fransen de coronaprotesten. Vergeleken met de demonstraties van de gele hesjes-beweging uit 2018 is dat relatief weinig. Die beweging kon op een gegeven moment rekenen op het begrip van 70 procent van de bevolking.

‘Toch waarschuwen de binnenlandse veiligheidsdiensten: hoe langer dit protest aanhoudt, hoe meer radicale elementen de overhand kunnen krijgen. Dit weekend kan een schakelmoment zijn. Misschien wordt de beweging nog groter. Het kan ook zijn dat mensen zich langzamerhand bij de maatregelen neerleggen.’