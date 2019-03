Dit toestel blijft in EU en China na tweede crash aan de grond – maar in VS mag het gewoon vliegen

Enkele dagen geleden kwamen in Ethiopië 157 mensen om het leven, vijf maanden geleden crashte eenzelfde toestel in Indonesië. Ook toen kwamen alle 189 inzittenden om. De Boeing 737 Max 8 is gloednieuw en had het paradepaardje van Boeing moeten worden: de toestellen zijn stiller en verbruiken minder brandstof dan oudere vliegtuigen.

Meerdere Amerikaanse politici en vakbonden voor luchtvaartmedewerkers willen dat de 737’s in de VS aan de grond blijven, tot er grondig onderzoek is gedaan. Trump sprak zich via Twitter uit over de veiligheid van passagiers: ‘Vliegtuigen worden veel te complex om mee te vliegen’, aldus de president op maandag. Muilenburg besloot hierop Trump te bellen. De Federale Luchtvaartcommissie in de VS maakte even later bekend dat de toestellen gewoon mogen blijven vliegen.

Beeld de Volkskrant

In de VS vliegen maatschappijen American Airlines en Southwest met de toestellen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor 58 exemplaren. De Europese beslissing heeft tot gevolg dat tweederde van het wereldwijde aantal 737’s voorlopig aan de grond blijft.

Boeing liet dinsdag in een verklaring nogmaals weten ‘volledig vertrouwen’ in de vliegtuigen te hebben. De vliegtuigbouwer is een belangrijk leverancier van defensiematerieel in de VS en gaf volgens The New York Times vorig jaar 15 miljoen dollar uit aan lobbyisten, die relaties onderhouden of proberen op te bouwen met politici in Washington. Interim-minister van Defensie Patrick M. Shanahan was topman bij het bedrijf tot 2017.