Dit staat er te gebeuren tijdens de Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen een krans tijdens de Nationale Dodenherdenking vorig jaar op de Dam. Beeld ANP

4 mei: dodenherdenking

Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam in Amsterdam, waar de Nationale Herdenking zoals gebruikelijk plaatsvindt, is er vanaf 18.50 uur een herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Daar zal schrijver Roxane van Iperen de 4 mei-voordracht geven.

Van Iperen schreef de roman 't Hooge Nest, over twee Joodse zussen die in het verzet zaten. Onder hun leiding groeide een villa in het Gooi uit tot een van de grootste onderduiklocaties in Nederland. Zij heeft ‘op meeslepende en tegelijk huiveringwekkende wijze verslag gedaan van de systematische en methodische wijze waarop de Joodse bevolking uit Nederland werd getransporteerd’, schrijft het Comité. De voordracht van Van Iperen heet Stemmen uit het diepe.

Om 19.50 uur begint de herdenking bij het monument op de Dam. Net als vorig jaar is de ceremonie niet openbaar toegankelijk, slechts een kleine groep genodigden is aanwezig. De koning en koningin leggen een krans namens de gehele Nederlandse bevolking. Overlevenden leggen een krans voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers.

Om 20.00 uur is het twee minuten stil.

Vervolgens zal Amara van der Elst, spokenwordartiest, een eigen gedicht voordragen. De jaarlijkse toespraak op de Dam wordt verzorgd door cabaretier André van Duin. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei schrijft dat Van Duin ‘opgroeide tussen de puinhopen van het gebombardeerde Rotterdam. Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland, iets waar thuis nooit over werd gesproken.’ In 2018 sprak Van Duin tijdens de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking.

Veel Nederlandse gemeenten organiseren zelf ook een herdenking, veelal met minder aanwezigen dan gebruikelijk vanwege de coronamaatregelen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept mensen dan ook op om thuis te blijven tijdens de herdenking. Wie een vlag heeft, kan deze halfstok hangen.

5 mei: bevrijdingsdag

Vandaag mag de vlag voluit wapperen omdat Nederland de bevrijding in 1945 viert. Tijdens de Nationale Viering van Bevrijdingsdag, die begint in het Kunstmuseum Den Haag, zal de Duitse Bondskanselier Angela Merkel een toespraak geven. Vanwege de pandemie doet ze dit via een videoverbinding, vanuit Berlijn. Hierna volgt onder meer de 5 mei-kinderlezing van de 12-jarige Mily Al Azzazi, over het thema ‘vrijheid’. Om 13.00 uur ontsteekt premier Rutte het Bevrijdingsvuur.

Traditioneel is 5 mei een dag van bevrijdingsfestivals, maar die zitten er dit jaar niet in. In plaats daarvan zijn er online-evenementen. Op bevrijdingsfestivals.nl zijn optredens van driehonderd artiesten te zien. Onder meer Eefje de Visser, Typhoon en Altin Gün treden op.

Het traditionele 5 mei-concert op de Amstel, dat normaal gesproken buiten het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam plaatsvindt en bedoeld is als afsluiter, vindt dit jaar in het theater plaats. Onder meer Stef Bos, Maan, André van Duin en Claudia de Breij treden op. Dit concert is vanaf 20.35 uur te zien op NPO1.

Lokaal zijn er uiteraard losse initiatieven. Zo zijn er in het hele land speciale wandeltochten uitgestippeld die langs plekken leiden die een rol speelden in de oorlog.