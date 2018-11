Dit staat er op het spel tijdens de ‘midterms’ in Amerika

De Amerikaanse president Trump dit weekeinde tijdens een toespraak op het vliegveld in Montana ter ondersteuning van de lokale Republikeinse kandidaat Rosendale. Beeld Corbis via Getty Images

Wat zijn de Congresverkiezingen?

Het Amerikaanse Congres bestaat uit twee kamers: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Elke twee jaar staan de 435 zetels in het Huis opnieuw op het spel, waarbij elke zetel een district met iets meer dan 700 duizend Amerikanen vertegenwoordigt. Wie in de Senaat gekozen wordt, zit daar voor zes jaar; elke twee jaar staat eenderde van de honderd zetels op het spel. Omdat elke staat twee senatoren mag afvaardigen, zijn dunbevolkte landelijke staten in het voordeel.

Hoe belangrijk zijn deze ‘midterms’ voor Donald Trump?

Deze verkiezingen zijn uitgedraaid op een landelijk referendum over de president. Mag hij op dezelfde voet doorgaan of niet? Als de Republikeinen hun meerderheid in zowel het Huis als de Senaat behouden, zullen zij en Trump dat zien als stempel van goedkeuring voor hun beleid. Als de Democraten de meerderheid in het Huis veroveren, kunnen zij Trump ter verantwoording roepen. Met een meerderheid in de Senaat kunnen de Democraten de benoeming van door Trump genomineerde rechters blokkeren.

Welk stempel drukken de eerste twee jaar van Trump?

De belangrijkste maatregel van de Republikeinen was een grote belastingverlaging. In combinatie met de lage werkloosheid zou die de Republikeinen voordeel moeten opleveren, maar ze hebben er in de campagne niet veel nadruk op gelegd – Trump vindt positieve verhalen saai, zei hij vrijdag. Daarentegen keren de Republikeinse pogingen Obamacare de nek om te draaien zich tegen hen, omdat veel kiezers zien wat dat voor hen persoonlijk betekent: hogere kosten. De Republikeinen spelen vooral de angstkaart uit: angst voor immigranten, angst voor socialistische ‘mobs’, angst voor vrouwen die mannen van aanranding beschuldigen (zie de zaak-Kavanaugh).

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de uitslag?

Als de Republikeinen beide kamers in het Congres behouden, zal Trump het ingezette beleid vol enthousiasme doorzetten. Het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische banden zal waarschijnlijk onder vuur komen te liggen. Als de Democraten het Huis veroveren, kunnen ze veel onderzoek laten doen naar de gang van zaken in het Witte Huis – inclusief aantijgingen van corruptie. Als de Democraten beide kamers veroveren, kunnen ze alles blokkeren en een eigen wetgevende agenda voeren (die wel weer door Trump kan worden geblokkeerd). In alle gevallen lijken de twee partijen zich verder van elkaar te verwijderen.