Dit schrijven buitenlandse media over de uitspraak tegen Shell

Donals Pols, directeur van Milieudefensie, viert de uitspraak tegen Shell. Beeld AP

Milieudefensie heeft een ‘cruciale’ overwinning behaald, schrijft Le Monde over de zaak ‘le peuple contre Shell’. Het Franse dagblad noemt het een historische dag voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Want niet alleen Shell, maar ook het Amerikaanse ExxonMobile kreeg een tegenslag te verduren, nadat activistische aandeelhouders het bedrijf dwongen een groenere koers te varen. ‘De ene na de andere oliemultinational werd stevig op de vingers getikt vanwege het gebrek aan – of afwezigheid van – ambitie op dit gebied.’

De hoofdredacteur van Belgische krant De Morgen noemt in zijn commentaar de uitspraak ‘een wereldwijde primeur die in vele internationale bestuurskamers met een visadempje wordt gadegeslagen’. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven reikt door de rechter nu verder ‘dan een hoofdstuk met dure beloftes over stakeholdership en sustainability in het jaarverslag.’

De dag waarop alles veranderde

De Britse krant Financial Times windt er geen doekjes om: ‘Big Oil has been rocked by a climate reckoning’ luidt de ronkende openingszin van een stuk over de toenemende druk op de oliebranche om agressiever op te treden tegen klimaatverandering.

Behalve de rechtszaak tegen Shell komt net als in Le Monde ExxonMobile aan bod, waar activistische aandeelhouders zich zelfs in de bestuursraad hebben weten in te vechten. En een meerderheid van de aandeelhouders van Chevron stemde voor het verder beperken van de uitstoot van het bedrijf.

‘We zullen hierop terugkijken als de dag waarop alles veranderde’, citeert de krant een ngo. Een expert zegt tegen de Financial Times dat de uitspraak tegen Shell gezien kan worden als een uitspraak tegen elk oliebedrijf, zo sterk staat deze rechtszaak als mogelijke precedent.

De Britse BBC deed in de uitzending verslag van de uitspraak en wees eveneens op de potentiële precedentwerking van het oordeel. Mogelijk volgen er meer rechtszaken, ‘nu actievoerders zien dat hun strijd om de planeet te beschermen ook in rechtszalen als deze kan plaatsvinden’, aldus correspondent Anna Holligan.

Klimaatrechtvaardigheid

De Duitse kwaliteitskrant Süddeutsche Zeitung beschreef deze trend in een voorbeschouwing over de zaak. ‘Klimaatrechtvaardigheid, het idee om de strijd tegen klimaatverandering in de rechtbank te voeren, krijgt vaart.’

In een analyse over de uitspraak noemt de krant het verband dat de rechter legt tussen de activiteiten van multinationals en mensenrechten ‘verstrekkend’. Nu zijn ook bedrijven gebonden aan het respecteren van mensenrechten, schrijft de Süddeutsche. Het artikel refereert hierbij naar een recente en eveneens historische uitspraak van het Duitse hooggerechtshof, dat eind april klimaatbescherming tot grondrecht verklaarde.

Volgens een commentaar in diezelfde krant heeft het ‘spectaculaire’ oordeel zelfs symbolisch al een enorm gewicht, ‘want geen branche beschadigt het klimaat meer dan de globale olie-industrie.’ Het wereldwijde karakter van die industrie verlangt echter ook een ‘globaal antwoord’, schrijft de auteur.

Hoe baanbrekend het Nederlandse oordeel ook is, er zijn delen van de wereld waar rechtbanken en regeringen het niet zo op klimaat hebben. De vraag naar olie blijft bestaan, en landen als Venezuela, Rusland, Saudi-Arabië en Qatar zullen leveren. Dat maakt de uitspraak van de rechter niet minder belangrijk, maar laat vooral zien voor welke uitdagingen de politiek in de nabije toekomst staat, concludeert de Süddeutsche.