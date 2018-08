Dit moet je doen als je een reis hebt geboekt naar het Indonesische Lombok

Toeristen wachten op hun vlucht op Lombok International Airport. Foto AP

Dit blijkt uit een rondgang langs reisbureaus en de brancheorganisatie. Reisbureaus volgen het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat reizigers dinsdag heeft ontraden naar Lombok en de Gili-eilanden af te reizen. Bij de aardbeving van afgelopen zondag kwamen zeker 91 mensen om het leven, 209 raakten gewond.

Wie al in het gebied is, krijgt het advies de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Ook raadt het ministerie Nederlanders aan contact te houden met de luchtvaartmaatschappij en hun reisorganisatie, en familie op de hoogte te brengen van de situatie.

Zomerbestemming

‘Indonesië is een populaire zomerbestemming’, zegt Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. ‘Vaak worden Lombok en de Gili-eilanden aangedaan door mensen die een rondreis maken.’

Als die reizigers een georganiseerde reis hebben geboekt, kunnen ze kosteloos annuleren of omboeken. ‘Vanwege het negatieve reisadvies gaan reisorganisaties nu sowieso niet naar Lombok.’

Speciale regeling

Voor de mensen die op eigen houtje een reis hebben samengesteld, kan het lonen contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen. ‘Een aantal vliegmaatschappijen heeft een speciale regeling waardoor reizigers de datum kunnen aanpassen, een andere bestemming mogen uitkiezen of hun vlucht helemaal kunnen annuleren.’

KLM is een van de luchtvaartmaatschappijen die zo’n regeling aanbiedt. De maatschappij vliegt op Bali, het eiland dat naast Lombok ligt en waar de aardbeving ook is gevoeld. ‘Reizigers die een ticket naar Bali hebben geboekt en bang zijn geworden, mogen een andere bestemming uitkiezen. Ook kunnen ze hun reis verzetten naar een andere datum’, zegt een woordvoerder van KLM.

Garuda, de nationale luchtvaartmaatschappij van Indonesië, biedt passagiers die tussen nu en 11 augustus naar Lombok vertrekken de mogelijkheid om de vlucht kosteloos om te boeken. 'Voor passagiers die na die tijd gaan, zijn we intern nog een oplossing aan het zoeken', aldus een woordvoerder. 'We snappen heel goed dat mensen in deze situatie niet naar Lombok willen vliegen.'



Voor passagiers die nu op Lombok zitten, zet Garuda extra toestellen naar Jakarta in. Daar gaan vluchten volgens het normale vluchtschema.



Eerder naar huis



De Nederlandse touroperator TUI stuurt voorlopig geen reizigers naar Lombok en de Gili-eilanden. 'Hoewel de aardbeving niet veel impact heeft gehad op het zuiden van het eiland, waar de hotels zitten die wij aanbieden, hebben we besloten geen nieuwe passagiers naar Lombok te brengen', aldus een woordvoerder.



De komende twee weken zouden 12 gasten via TUI naar het zuiden van Lombok afreizen. 'Die hebben wij benaderd om in onderling overleg de reis om te boeken.'

De 14 reizigers die momenteel in TUI-accommodaties op Lombok zitten, hebben aangegeven eerder naar huis te willen. De touroperator is dit momenteel aan het organiseren.

Ook reisorganisatie De Jong Intra Vakanties is met klanten in gesprek die komende weken naar Lombok of de Gili-eilanden zouden afreizen. ‘De meeste klanten verblijven de hele geboekte vakantieperiode op Bali’, zegt commercieel directeur Coby van Dongen. ‘Maar in augustus hebben 54 klanten een verblijf in combinatie met Lombok of Gili geboekt.’ Zij kunnen hun vakantie kosteloos omboeken of annuleren.

Volgens Van Dongen is het in deze situatie lastig om ver vooruit te kijken. 'Over een paar weken wordt er mogelijk een ander beeld geschetst. We kijken het per paar dagen aan.'

Momenteel heeft De Jong Intra Vakanties geen klanten die op Lombok verblijven. En klanten die van plan waren naar het eiland af te reizen, blijven op Bali.

Geëvacueerde toeristen van de Gili-eilanden arriveren in de haven van Bangsal, in het noorden van Lombok. Foto AFP

Claims

De meeste reisorganisaties zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteiten Reizen (SCR). Zij kunnen de kosten voor het omboeken of annuleren van reispakketten daar claimen.

Het is nog te vroeg om een inschatting te maken van hoeveel claims er binnen zullen komen. 'Reisorganisaties hebben twee maanden de tijd om een rekening te sturen', zegt Karin Beckers, adjunct-directeur van de SCR. ‘Ze zijn nu nog met hun hoofd bij het helpen van de klanten. Met behulp van een lokale agent worden er evacuaties uitgevoerd. Het is bij wet geregeld dat reisorganisaties bij een calamiteit hulp en bijstand verlenen.'

Geld terug

Klanten die via hun reisorganisatie een voorstel krijgen voor een alternatieve reisbestemming, mogen dit volgens Beckers altijd afwijzen. ‘Ze krijgen dan hun geld terug.’

'Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de reiziger en te doen wat hij niet laten kan’, zegt Frank Oostdam van de ANVR. 'Maar je moet je wel afvragen wat je daar nu kan doen afgezien van hulp verlenen.'