Dit konijn van Koons is het duurste werk van een levende kunstenaar

Het ‘Konijn’ van Koons werd geveild voor 81 miljoen euro. Beeld AFP

Dat is net iets meer dan de opbrengst van een zwembadschilderij uit 1972 van Hockney in november vorig jaar. Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) werd toen geveild voor 90,3 miljoen dollar. Dat was flink hoger dan het oude record, dat in handen van Koons was. Diens Balloon Dog (Orange), een 3 meter hoge, stalen sculptuur, werd op een veiling in 2013 voor 58,4 miljoen dollar (destijds 43,2 miljoen euro) verkocht.

In februari van dit jaar zei de 81-jarige Hockney in een interview met de Volkskrant dat de recordstatus hem weinig deed. ‘I don’t care, mij maakt het niet uit. Voor mij is het belangrijk, en zo is het al zestig jaar, dat ik kan doen wat ik wil. Ik hoef niet na te denken over geld, nooit gedaan. Ik kon al snel leven van de verkoop van wat schilderijtjes, en zo is het nog steeds. Ik doe wat ik wil.’

De nieuwste recordprijs werd neergeteld voor het kunstwerk Rabbit. De 64-jarige Koons maakte dit stalen konijn van iets meer dan een meter hoog in 1986. Het winnende bod werd uitgebracht door een Amerikaanse kunsthandelaar in de zaal, maar onbekend is voor wie hij het kocht. Het werk, waarvan vier exemplaren bestaan, was afkomstig uit de collectie van een in 2017 overleden uitgever van tijdschriften in de VS. Rabbit werd vooraf op een waarde van 50 tot 70 miljoen dollar geschat, exclusief commissie.

De veiling van Christie’s bracht in totaal 481 miljoen euro op. Een werk van de in 2008 overleden Robert Rauschenberg, het schilderij Buffalo II, bracht 79,2 miljoen euro op, een nieuw record voor deze kunstenaar die aan de basis stond van de Amerikaanse popartbeweging.