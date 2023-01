Dit kleurrijke machientje is net geen onderzeeër

Beeld Washington State University.

Is het een boot? Een duikboot misschien? Nee, deze kleurrijke machine is een zogenaamde half-onderzeeër. De romp ligt grotendeels onder water; alleen de antenne steekt opvallend boven het wateroppervlak uit. Onderzoekers van Washington State University bouwden dit prototype, ongeveer 45 centimeter lang, met een 3D-printer en onderdelen uit de winkel. Woensdag publiceerden ze hun resultaten in het vakblad Unmanned Systems.

Zo’n voertuig combineert de voordelen van schepen en reguliere duikboten. Hij is moeilijk te detecteren en heeft weinig last van golven, net als een onderzeeër. Daarentegen hoeft hij niet bestand te zijn tegen hoge waterdruk en kan hij makkelijk met de buitenwereld communiceren. Er valt nog wel wat te verbeterenHet voornaamste verbeterpunt: als hij te snel gaat, rijst hij alsnog boven het wateroppervlak uit, laat een video zien.

Dit is niet het eerste voorbeeld van een half-onderzeeër. In Midden- en Zuid-Amerika doken eerder zelfgemaakte duikboten van drugssmokkelaars op. Een smokkelaar waagde zelfs de oversteek naar Europa. De onderzoekers hebben meer beschaafde plannen voor hun prototype: een groter model kan als vrachtschip of militair verkenningsvoertuig dienen.