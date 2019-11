Dit keer niet naar het Malieveld, maar wat doen de stakende leraren wel?

Beeld Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Nee, het Malieveld doen ze dit keer niet. ‘Cirque du Soleil’, zegt bestuurder Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond, als haar gevraagd wordt waarom de leraren de nationale protestlocatie links laten liggen. ‘En bovendien: we hoorden dat leraren en schoolleiders graag lokale acties wilden organiseren. Dat geeft ouders en leerlingen ook de gelegenheid om aan te sluiten.’

En dus zijn er overal in het land manifestaties, inloopbijeenkomsten en ludieke protesten, waarvan de grootste waarschijnlijk op de Dam in Amsterdam zal zijn. Cabaretier Dolf Jansen zal tussen 10 uur en half 12 een rij sprekers aan elkaar praten. In Den Haag zetten de bonden een glazen huis neer, waar ze politici aan de tand gaan voelen. ‘We maken nieuwsbulletins die we het hele land door sturen’, zegt Van Gelder.

De site investeer-in-onderwijs.nl geeft een overzicht van de acties van Leeuwarden tot Goes. Zo marcheren Rotterdamse leraren woensdagochtend over de Erasmusbrug. Utrechtse leerkrachten zullen net na het middaguur vijf minuten lang ‘bevriezen’ op een plein achter het station. ‘We staan net zo stil’, zo meldt de Facebookpagina van het initiatief, ‘als het onderwijs, als het kabinet, als de lonen, als de ontwikkeling van schoolgaande kinderen en pubers.’

Toch is er óók een landelijke bijeenkomst. Leraren in Actie (LIA), een kleine, activistische vakbond, wilde dat al vanaf het begin. Maar ja, zegt voorzitter Peter Althuizen, daar hadden de andere bonden geen trek in. ‘Dan kunnen wij wel zelf het Malieveld reserveren’, zegt hij, ‘maar dan staan we daar met duizend man. Dus nu zijn we uitgekomen op het Lange Voorhout.’

Daar zal koffie en thee worden geserveerd, er is muziek en er zullen toespraken zijn van prominente leraren, van fractieleiders als Lilian Marijnissen (SP), Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) en van onderwijswoordvoerders van alle partijen die maar willen komen. Tussendoor volgen de aanwezigen het Kamerdebat over de onderwijsbegroting op een groot scherm.

Hoe druk het zal worden? Daar heeft Althuizen geen zicht op. Leraren in Actie beschikt niet over een stakingskas, dus stakers van de bond worden niet geregistreerd. ‘Het kunnen er heel wat worden’, denkt hij. ‘Misschien zo veel dat de mensenstromen de trams in de weg zullen zitten. Vijftig leraren nemen evenveel ruimte in als één trekker, toch?’

De leerlingen zullen geen eigen acties organiseren, zegt voorzitter Pieter Lossie van scholierenbond Laks. ‘Onze bestuursleden zullen op de regionale bijeenkomsten spreken. Zelf hou ik een toespraak op het Lange Voorhout. Mijn belangrijkste boodschap? Dat het veel over werkdruk en salaris gaat, maar dat de leerlingen de echte slachtoffers zijn van deze situatie. We kunnen langzaam spreken van een crisis voor een hele generatie.’