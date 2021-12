Dit jaar boosterprik voor elke 60-plusser die voor eind juni was gevaccineerd

Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) en Premier Mark Rutte tijdens de schorsing van het debat over Corona in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tussen de tweede coronaprik en de booster moet minimaal zes maanden zitten, dus ouderen die in juli of later hun tweede prik kregen, zullen nog even moeten wachten.

Om dat te bereiken moet de prikcapaciteit van de GGD de komende weken flink omhoog. Deze week zet de GGD zo’n 200 duizend boosters, volgende week zijn moeten dat er 350 duizend zijn, en de weken daarop 700 duizend. De GGD hoopt daarbij op hulp van een bonte verzameling hulptroepen: de ziekenhuizen, huisartsen, medisch studenten, mbo’ers, dierenartsen en Defensie.

In de Kamer is veel kritiek op de trage start van de boostercampagne. Nederland bungelt in Europa onderaan als het gaat om gezette boosterprikken. Het gevolg is, zeggen experts, dat er met name in de verpleeghuizen ouderen zijn overleden die met een tijdige boostercampagne niet zouden zijn overleden. In Italië, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk is het voor elke 18-plusser al mogelijk om een booster te halen, zo ver is Nederland nog lang niet.

Toch vinden demissionair premier Mark Rutte en De Jonge dat de campagne inmiddels op stoom is, en niet eerder gestart had kunnen worden. ‘Wij kunnen niet beginnen voordat wij een advies van de Gezondheidsraad hebben. Dat had de Kamer ook nooit geaccepteerd’, zei Rutte in het debat. Het advies om ouderen te gaan boosteren kwam pas op 2 november, maar ook daarna duurde het dus nog enkele weken voordat er een grote campagne op gang was.

700 duizend

Volgens De Jonge zullen er aan het eind van deze week zo’n 700 duizend boosterprikken zijn gezet. Dat komt voor een groot deel op conto van de ziekenhuizen, die zo’n 300 duizend medewerkers zullen hebben geboosterd. De GGD komt op 180 duizend. Sinds 18 november kunnen mobiele ouderen naar de prikstraat, van oud naar jong. Sinds woensdag zijn mensen uit 1940 aan de beurt. Vanaf aanstaande vrijdag kunnen ook mensen met het syndroom van Down een boosterafspraak maken.

Niet-mobiele thuiswonende ouderen worden vanaf nu ook door de GGD geprikt, en huisartsen werken daar aan mee. De huisartsen verenigd in actiecomité Het Roer Moet Om roepen donderdag al hun collega’s op zo snel mogelijk deze ouderen uit hun eigen praktijk te boosteren. Opmerkelijk daarbij: de huisartsen roepen op de verplichte wachttijd van een kwartier na een vaccinatie (om het risico van een anafylactische shock te monitoren) te negeren. ‘De plicht van 15 minuten wachten na de boosterprik werkt belemmerend voor de snelheid en voegt vrijwel niets meer aan veiligheid toe. Mensen zijn meestal al twee keer met hetzelfde middel gevaccineerd, allergieën zijn bekend. Snelheid is van het allergrootste belang’, schrijven de artsen.