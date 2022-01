Dit jaar bijna twee keer zoveel Gronings gas nodig, maar dat ligt niet aan de gascrisis

Het plaatsen van destillatiekolommen bij de stikstoffabriek van de Gasunie bij Zuidbroek. Door vertraging bij de bouw kunnen gasopslagen onvoldoende gevuld worden. Beeld Harry Cock

De tegenvaller komt niet door de huidige gascrisis, maar is vooral een gevolg van vertraging bij de bouw van een stikstoffabriek bij Zuidbroek. Die moet gas uit het buitenland geschikt maken voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen. Door de vertraging kunnen de gasopslagen voor volgende winter onvoldoende gevuld worden.

Daarnaast blijkt nu dat Duitsland dit jaar nog 1,1 miljard kuub Gronings gas nodig heeft. De maatregelen die de Oosterburen nemen om niet langer op Gronings gas aangewezen te zijn, leveren nog onvoldoende resultaat op. Blok heeft hierover zijn zorgen geuit en om opheldering gevraagd.

Dat de bouw van de stikstofinstallatie door de pandemie is vertraagd, meldde de minister afgelopen november al. Nu is dankzij berekeningen van netbeheerder Gasunie duidelijk hoeveel extra Gronings gas er dit jaar mogelijk nodig is. Het kabinet neemt er voor 1 april een definitief besluit over.

Gaskraan dicht

In 2018 besloot het kabinet de Groningse gaskraan definitief en versneld dicht te draaien, vanwege de aardbevingen die de gaswinning tot gevolg heeft. 2022 moet het laatste ‘normale’ winningsjaar worden. Die planning blijft ondanks de tegenvallers onveranderd, stelt Blok. Daarna blijven alleen enkele productieputten op de waakvlam staan voor het geval we te kampen krijgen met een barre winter.

Toen het dichtdraaien van de gaskraan werd aangekondigd, was het vooruitzicht dat er dit jaar nog 13 miljard kuub Gronings gas nodig zou zijn, aldus Blok. De afbouw gaat nog steeds sneller dan gedacht, wil hij maar zeggen.

Toch komt de tegenvaller op een slecht moment. Juist het afgelopen jaar was de Groningse bodem weer regelmatig onrustig, ondanks het snel terugschroeven van de gaswinning. Deze naweeën van decennia bodemuitputting waren weliswaar voorspeld, maar de hevigheid verraste ook het Staatstoezicht op de Mijnen. Blok kondigt nu aan dat kennisinstituut TNO nader onderzoek gaat doen naar de impact van de extra benodigde gaswinning op de seismische activiteit.

De Groninger Bodem Beweging vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat de gaskraan verder open gaat. ‘Een overheid mag niet en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid van haar burgers omgaan’, klinkt het in een reactie. De belangenorganisatie wil het einde van de gaswinning wettelijk vastleggen, om nieuwe teleurstellingen te voorkomen.