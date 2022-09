Dit is wat we nu weten over de getroffen Nord Stream-pijpleidingen

Buizen van de Nord Stream 1 komen aan wal in Duitsland. Het is onwaarschijnlijk dat de Nord Stream-leidingen die door ontploffingen getroffen zijn nog in gebruik komen. Beeld Reuters

Is er al een beter beeld van de schade aan de Nord Stream-leidingen?

Nee, daarvoor zal eerst de gasstroom uit de leiding in zijn geheel moeten stoppen. Dat gaat om een bel van vele miljoenen kubieke meter aardgas dat zich over een traject van 1.200 kilometer in de pijpleiding bevindt. Pas als het meeste gas is ontsnapt, is het veilig om de schade bij de lekken te inventariseren. Dat zal zeker nog een à twee weken duren, schatte de Deense marine woensdag.

Zou de pijp wel gerepareerd kunnen worden?

In theorie wel, zegt René Peters, die als kenner van de gastechnologie is verbonden aan TNO. ‘Maar dat is een enorme operatie. Je moet de gaten onder water repareren en vervolgens al het zoute water eruit pompen dat nu met miljarden liters tegelijk de buizen in loopt.’ Vooral dat zout is een probleem, zegt Peters. ‘Zout versnelt het roestproces, wat nieuwe kwetsbaarheden kan veroorzaken in een pijp waar normaal gesproken onder zeer hoge druk gas doorheen loopt.’

Daarbij komt dat er waarschijnlijk geen Europees bedrijf te vinden is dat zo’n reparatie zou kunnen uitvoeren. Nord Stream is een in Zwitserland gevestigde onderneming, waarvan het meerderheidsbelang (51 procent) in handen is van Gazprom. Het is dus een onderneming die sinds begin dit jaar onder het Europese sanctieregime valt.

Duitse inlichtingendiensten lieten woensdag al weten dat zij er daarom van uitgaan dat de drie pijpleidingen waarschijnlijk nooit meer in gebruik genomen zullen worden. Peters verwacht dat ook. ‘Het lijkt er nu op dat één pijp van Nord Stream 2 ongedeerd is gebleven; die heeft een capaciteit van 27 miljard kubieke meter per jaar en is in de toekomst eventueel nog te gebruiken.’

Hoe erg zijn deze lekken voor het milieu?

Methaan is een zeer sterk broeikasgas. Afhankelijk van de gekozen definities is het 25 tot 80 keer zo erg als CO2. Andrew Baxter van milieu organisatie Environmental Defense Fund schat in dat nu ongeveer 115.000 ton methaan ontsnapt. Wat vergelijkbaar zou zijn met de hoeveelheid CO2 die 2 miljoen benzineauto’s in een jaar uitstoten. In vergelijking met de hoeveelheid methaan die jaarlijks wereldwijd door landbouw, energie-industrie en vuilnisbelten jaarlijks de atmosfeer in gaat, is het gaslek weer minder indrukwekkend. Die andere uitstoot wordt geschat op drieduizend keer zoveel.

Het Duitse ministerie van Milieu verklaarde dat de beschadigingen waarschijnlijk geen groot gevaar voor de flora en fauna in de Oostzee opleveren, omdat het gas direct naar de oppervlakte borrelt en de atmosfeer in verdwijnt.

De Nord Stream is net buiten de territoriale wateren van Denemarken geraakt. Wat betekent dat?

Dat betekent dat het bezit van een Zwitsers particulier bedrijf is geraakt net buiten een gebied waar Denemarken volledige zeggenschap over heeft. Je zou kunnen zeggen dat de actie daardoor in elk geval niet als duidelijke aanval op een Navo-land is te kwalificeren. Maar daarvan is Fred Soons, emeritus hoogleraar zeerecht aan de Universiteit Utrecht, niet zo overtuigd. Ook buiten de territoriale wateren, op het continentaal plat, hebben landen zeker iets te zeggen, stelt Soons. ‘Als daar activiteiten plaatsvinden die de natuur of de veiligheid schaden, mogen de landen ingrijpen.’

Als er een staat achter de vernieling zit, is het volgens Soons sowieso een daad van staatsterrorisme. ‘Stel dat je erachter komt welk land dit heeft gedaan, dan is het aan de Navo om te bepalen hoe je dat kwalificeert. Daar adviseren juristen bij, maar het is vooral een politieke afweging.’

De Deense en de Noorse autoriteiten hebben direct gezegd dat zij hun ‘surveillance’ gaan opschroeven. Wat kunnen ze doen?

De marine houdt de belangrijkste objecten in de Oostzee nu extra scherp in de gaten. ‘Daardoor kun je mogelijk eerder vreemde dingen signaleren’, zegt Frank Bekkers van het The Hague Center for Strategic Studies (HCSS). ‘En er gaat ook wel een afschrikwekkende werking van uit dat de kans groter is dat je op heterdaad betrapt kunt worden zodra je een leiding probeert te saboteren.’ Maar Bekkers – die een van de auteurs is van het vorige jaar verschenen rapport over de kwetsbaarheid van alle waardevolle installaties in de Noordzee – erkent ook dat het ‘ondenkbaar’ is dat je alle belangrijke pijpleidingen constant in de gaten houdt. ‘Bovendien kan het best zijn dat ergens al veel eerder een explosief is geplaatst dat nu alsnog van afstand tot ontploffing gebracht kan worden.’

Dat klinkt beangstigend. Waar zou zo’n aanslag voor Europa het meest pijn doen?

Dat is zonder twijfel de gaspijplijn van Noorwegen naar de Duitse plaats Emden, zegt René Peters van TNO. ‘Door het wegvallen van de Nord Stream, is de Duitse economie nu bijna volledig afhankelijk van gas uit twee bronnen: vanuit Nederland en door die Noorse leiding. Die twee leidingen staan constant maximaal open en nog altijd dreigen er grote tekorten. Als de Noorse toevoer zou stokken, zou de schade voor de Duitse economie dus enorm zijn.’ En het zou net als bij Nord Stream maanden duren voor zo’n pijp gerepareerd is.

Hoe kwetsbaar is de Nederlandse onderzeese infrastructuur?

In totaal ligt er nu zo’n 10 duizend kilometer aan olie- en gasleidingen en stroom- en communicatiekabels op het Nederlandse deel van het continentaal plat, de taartpunt van de Noordzeebodem die wij economisch mogen gebruiken. De komende jaren komen daar nog duizenden kilometers bij, omdat in 2030 driekwart van onze stroom van windmolens op zee moet komen. Is het toeval dat er de laatste jaren steeds vaker Russische schepen zonder opgaaf van redenen door onze Noordzeewateren varen? In het vorig najaar verschenen HCSS-rapport van Bekkers worden de onderzeese kabels en leidingen expliciet als doelwit genoemd van Ruslands zogeheten seabed warfare, oorlogvoering op de zeebodem. ‘Dat is een specifiek aandachtspunt in Ruslands militaire strategie op zee, en daarmee wordt de bescherming van onderzeese kabels belangrijk.’

Waarom is er nu pas aandacht voor die kwetsbaarheid?

Deels omdat het aanvallen van zulke internationale verbindingen eigenlijk not done is: er is een soort stilzwijgende afspraak dat je daar niet aan komt. Maar deels ook omdat zulke sabotage technisch gezien altijd heel lastig was, zegt Peter Beerens, programmaleider Onderwaterakoestiek bij onderzoeksinstituut TNO. ‘Om zo’n kabel of pijpleiding ongezien te saboteren heb je een mini-onderzeeër nodig die daar op de juiste plek iets kan doorknippen of laten exploderen. Bemande mini-onderzeeërs kunnen vanwege de toenemende druk niet zo diep. Onbemande onderzeeërs hebben de laatste paar jaar een grote vlucht genomen, en daarmee is de dreiging gegroeid.’

Zijn er al incidenten geweest vóór de Nord Stream-sabotage?

Ja. Vorig jaar werd voor de Noorse kust op 250 meter diepte een stuk kabel weggeknipt waarlangs de data werden verstuurd van een onderwaterobservatorium. De kabel werd later kilometers verderop teruggevonden.

Waarom zijn saboterende landen daar nu pas toe in staat?

Onderwaterdrones zijn, veel meer dan vliegende drones, echte robots. Bij vliegende drones zit meestal nog iemand met een joystick aan het roer. Onderwaterdrones moeten veel autonomer kunnen werken, zegt Beerens, omdat je onder water niet zo makkelijk iets op afstand kunt besturen. De enig mogelijke communicatie verloopt via geluidsgolven, en daar is veel minder informatie in te stoppen dan in elektromagnetische golven die de communicatie door de lucht verzorgen. Bovendien is positiebepaling lastig, omdat er onder water geen gps is. En ten derde is het zicht onder water slechter. Daar konden deze robots dus lastig zelfstandig hun doelwit vinden. Tot voor kort.

Wat kun je ertegen doen?

Detectie van saboterende drones is al lastig zat. Omdat het zicht zo slecht is, kun je weinig uitrichten met onderwatercamera’s. Wel maken de mini-onderzeeërs geluid – meer nog om te communiceren dan om zich voort te bewegen – en dus onderzoekt TNO voor het ministerie van Defensie nu hoeveel sensoren je nodig hebt om de zeebodem behoorlijk te kunnen beveiligen. Op dit moment zijn die sensoren er nog niet. Wel zijn er marineschepen die met sonarapparatuur de zee kunnen beluisteren op zoek naar onderzeeërs.

Wordt de dreiging erkend?

Na het HCSS-rapport diende CDA-Tweedekamerlid en oud-militair Derk Boswijk een motie in, waarin hij het kabinet voorstelde samen met de aan de Noordzee gelegen landen ‘een strategie te ontwikkelen voor de bescherming van onze cruciale infrastructuur in de Noordzee’. Hij denkt daarbij aan een soort roulerende verantwoordelijkheid, waarbij steeds één land over de Noordzee patrouilleert.

Minister van Defensie Kasja Ollongren liet in juli weten dat een antwoord op Boswijks motie vertraagd is, omdat het ‘een complex dossier is waarbij uitgebreid interdepartementale afstemming en internationale coördinatie wenselijk is’. Boswijk zegt het ‘frustrerend’ te vinden dat er nog zo weinig gevoel voor urgentie was. ‘Maar dat zal nu wel veranderen.’