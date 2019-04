Dit is Lori Lightfoot. Ze is zwart, vrouw, openlijk lesbisch én de nieuwe burgemeester van Chicago

Enkele maanden geleden was Lightfoot nog nauwelijks bekend bij de meeste kiezers. Ze werkte als openbaar aanklager en gaf de afgelopen jaren leiding aan de Chicago Police Board, een instantie die klachten over de politie behandelt. Emanuel vroeg haar ook de leiding te nemen over een commissie die moest uitzoeken wat er mis was bij de politie na de dood van Laquan McDonald, een zwarte jongen die door een blanke politieman werd doodgeschoten. De agent werd later wegens doodslag veroordeeld.

Korte metten maken met corruptie

Het lijkt erop dat de inwoners van Chicago met de verkiezing van Lightfoot wilden laten zien dat ze genoeg hebben van de vriendjespolitiek onder de (Democratische) politieke partijmachine die de stad al decennia bestuurt. Die beleefde haar hoogtijdagen onder burgemeester Richard Daley, die van 1955 tot 1976 de scepter zwaaide over Chicago. Maar ook daarna behield de partijmachine nog veel macht. Lightfoot beloofde als relatieve buitenstaander korte metten te maken met de corruptie in de stad.

Lightfoots voornaamste rivaal, Toni Preckwinkle, leek eerst de beste kaarten in handen te hebben omdat ze kon steunen op een uitgebreid netwerk van contacten binnen het stadsbestuur. Maar haar banden met de partijmachine werden haar juist fataal, toen een bekend gemeenteraadslid, Ed Burke, begin dit jaar werd aangeklaagd wegens corruptie. Uiteindelijk versloeg Lightfoot haar eveneens zwarte tegenstander met 74 tegen 26 procent van de stemmen. Bill Daley, een zoon van de legendarische burgemeester, eindigde als derde. Zijn broer Richard had eerder meer geluk: hij bestuurde de stad van 1989 tot 2011.

Uitdaging

De nieuwe burgemeester komt voor een lastige taak te staan als ze volgende maand het roer overneemt van Emanuel, een oude rot die er tamelijk hardhandige politieke methoden op nahield. Allereerst moet Lightfoot een oplossing zien te vinden voor de financiële problemen waarmee de stad te kampen heeft, waaronder een enorm gat in het pensioenfonds voor de ambtenaren.

Maar de grootste uitdaging die haar wacht is het enorme aantal moorden in de stad naar beneden te krijgen en tegelijk af te rekenen met het wangedrag van sommige politieagenten jegens zwarte inwoners. President Trump sprak van een ‘bloedbad’ in Chicago en dreigde in te grijpen om een einde te maken aan de golf van moorden in de stad, die de laatste maanden overigens is afgenomen. Een deel van het politiekorps staat nogal wantrouwend tegenover Lightfoot vanwege haar rol in het onderzoek naar de agent die McDonald doodschoot.