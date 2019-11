Dit is John Voppen, de nieuwe hoogste baas van ProRail

John Voppen (m), toen nog COO van ProRail, tijdens de presentatie van het jaarverslag vorig jaar. Beeld ANP

De benoeming van Voppen is woensdag door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Voppen is sinds de oprichting van ProRail als zelfstandig bedrijf (in 2005) werkzaam bij de spoorbeheerder. Hij was onder meer directeur verkeersleiding en sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur.

Als de nieuwe ceo gaat Voppen leidinggeven aan een bedrijf dat de komende jaren wordt omgebouwd tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), wat betekent dat de 4.400 werknemers ambtenaar worden. Dat gebeurt omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer greep wil hebben op een organisatie die verantwoordelijkheid is voor het spoor en bijvoorbeeld ook voor de bouw van stations.

De ombouw van zelfstandig bedrijf (met het ministerie als enige aandeelhouder) naar zbo was voor Pier Eringa reden om op te stappen als hoogste baas van ProRail. Eringa trad in 2015 aan en werd eerder dit jaar voor vier jaar herbenoemd.

De uitgesproken Eringa botste de afgelopen jaren bij herhaling met het ministerie. Maar onder zijn leiding presteerde ProRail beter dan ooit. Het aantal verstoringen op het spoor is de afgelopen jaren afgenomen terwijl zowel het personen- als het goederenvervoer spectaculair is gestegen.

Volgens minister Van Nieuwenhuizen heeft ProRail met Voppen ‘niet alleen een topbestuurder in huis, maar ook eentje die ProRail en ons spoor al op zijn duimpje kent.’

Uitdaging

Volgens Voppen wacht ProRail een grote uitdaging: de verwachting is dat het reizigersvervoer tot 2030 met dertig procent groeit en ook het goederenvervoer over het spoor flink groeit, terwijl de spoorcapaciteit zelf nog maar mondjesmaat kan worden uitgebreid. ‘Dat betekent dat we de bestaande infrastructuur nog meer moeten gaan benutten.’

Nederland heeft al een van de drukst bereden spoorwegnetten van de wereld. Volgens Voppen kunnen er nog veel meer treinen bij. ‘Qua prestaties staan wij nu steevast in de top-3 van de wereld, met Japan en Zwitserland.’