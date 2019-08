Dit is Jim Watkins, de ‘ontzettend saaie’ eigenaar van het omstreden 8chan

Een van racisme doordrenkt manifest, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de El Paso-schutter, verscheen zaterdag op de controversiële website 8chan. De huidige eigenaar van het in 2013 opgerichte internetforum is een Amerikaanse vijftiger, die opgroeide op een boerderij in een dorpje ten noorden van Seattle, maar al vijftien jaar op de Filipijnen woont. Jim Watkins beschreef zichzelf in 2016 als een ‘ontzettend saai persoon’ in een sporadisch interview met de nieuwssite Splinter News – er zijn ook nog betrekkelijk weinig feiten over zijn leven bekend.

Watkins timmert al jaren aan de weg in de internetwereld, waar hij tijdens computerlessen in het Amerikaanse leger kennis mee maakte. Toen Watkins in 1998 ontslag nam, had hij al de Japanse pornosite Asian Bikini Bar opgericht. Met die site verdiende Watkins meer dan genoeg geld om zich een paar jaar geleden te storten op het verdedigen van het vrije woord op internet. Behalve 8chan bezit Watkins het internetbedrijf N.T. Technology, dat ook de libertarische nieuwssite The Goldwater beheert. Ook runt hij volgens Splinter News een varkensboerderij buiten de hoofdstad Manilla.

In 2014 zocht Watkins contact met Fredrick Brennan (25), de bedenker van 8chan, nadat zijn zoon Ronald hem had gewezen op de site. 8chan had moeite de financiën op orde te krijgen, maar Watkins was bereid om te investeren. In 2016 distantieerde Brennan zich van het forum en ging Watkins alleen verder. Na de aanslagen van afgelopen weekend zei een kritische Brennan tegen The Washington Post dat 8chan platgelegd moest worden.

Nieuw thuis

Dat is inmiddels gebeurd, want internetbeveiligingsbedrijven weigeren de site nog langer te beschermen. In een dinsdag gedeeld YouTubefilmpje betreurt Watkins dat 8chan het vrije woord niet meer kan verspreiden. ‘8chan is een gemeenschap van meer dan een miljoen mensen die nu op zoek moet naar een nieuw thuis.’

Het Amerikaanse Congres heeft Watkins dinsdag opgeroepen om in een hoorzitting te komen uitleggen waarom 8chan ‘de illegale verspreiding van de haat van het witte suprematisme’ beschermt. In zijn antwoord, dat Watkins via Twitter verspreidde, zei hij dinsdag: ‘Ik ben momenteel op de weg terug naar Amerika. Vandaag ben ik nog op de school van mijn zoon ter voorbereiding van zijn eerste schooldag. Vanavond stap ik op het vliegtuig (...). Ik ben voor u altijd telefonisch bereikbaar. Wees ervan verzekerd dat ik geen extremist ben.’

In de YouTubevideo leest Watkins zevenenhalve minuut redelijk monotoon een verklaring voor, terwijl een bekende militaire melodie op de achtergrond klinkt en Founding Father Benjamin Franklin over zijn schouder meekijkt. Hij beweert dat 8chan ‘binnen een paar minuten’ na de aanslagen in El Paso en Dayton met de FBI is gaan samenwerken. Het veelbesproken manifest dat van de schutter van El Paso zou zijn, werd volgens Watkins eerst op Instagram geplaatst en is door andere gebruikers van 8chan pas later op het forum gedeeld.

Zo geeft Watkins geen duimbreed toe. In een interview met Buzzfeed News omschrijft Watkins zich dan ook als iemand met wie moeilijk valt samen te werken. ‘Ik lijk een beetje op Trump, omdat ik zeg wat er in mij op komt.’ Hoe die karaktertrek uitpakt in het Congres, moet blijken.