Dit is het ziekenhuis van de toekomst: verpleegkundigen hebben meer macht en duurzaamheid is het toverwoord

De wachtruimte. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Eindelijk zijn verpleegkundigen Noëlle Huijbers en Marc Grevelink van hun ouderwetse piepers af. Die piepers, denk mobiele telefoons uit de late jaren negentig, zijn in ziekenhuizen alomtegenwoordig, en gaan om de haverklap af. Elke keer dat een patiënt op de afdeling op het rode knopje drukt (pijn, dorst, plassen, de infuuspaal begint te piepen), leidt dat tot gerinkel in de zak van een witte jas. Maar vanaf vandaag werken Huijbers en Grevelink met een speciale zorgtelefoon, type smartphone.

Daarop – innovatie – komen alleen de alarmen van hun eigen patiënten binnen. Komt zo’n alarm op een onhandig moment, dan kunnen ze deze wegdrukken, waarna het alarm automatisch wordt doorgeschakeld naar hun buddy – een collega-verpleegkundige met wie ze voor de patiënten zorgen. Het zal leiden tot minder momenten waarop ze worden gestoord, denken de verpleegkundigen, en tot minder alarmmoeheid.

Het ziekenhuis heeft er alles aan gedaan om ook op andere manieren de werkdruk voor verpleegkundigen te verminderen. Zo zijn ook de medische apparaten op de patiëntenkamers aangesloten op de zorgtelefoons, zodat de verpleegkundigen op afstand de infuuspalen en de hartmonitoring in de gaten kunnen houden. Geeft de valdetectie een alarmsignaal dan kunnen zij op hun telefoon de camera boven het patiëntenbed aanzetten (als de patiënt toestemming hiervoor heeft gegegeven), om te zien of er sprake is van vals alarm.

Patiëntentablet

Als patiënten een glaasje water of een krentenbol willen, kunnen zij dat via een patiëntentablet (met Netflix, YouTube, Disney+ en Videoland – wel met eigen account inloggen –, en licht-, verwarmings- en gordijnbediening) rechtstreeks bij de voedingsassistent aanvragen: scheelt de verpleegkundige weer een niet-zorgtaakje.

‘Het begin zal even wennen zijn’, zegt Huijbers, ‘zowel voor ons als voor de patiënten, maar ik ben ervan overtuigd dat dit het werk voor ons prettiger zal maken.’ Over de inrichting van de nieuwe patiëntenkamers en alle meubels en snufjes die erbij horen, is uiteindelijk zes jaar lang gedacht en gebouwd, met nauwe betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen en patiënten.

De vernieuwde hal waar patiënten binnenkomen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Maandag opent het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc in Nijmegen de deuren voor patiënten en bezoekers. Met daglicht in elke (werk)kamer, louter eenpersoonspatiëntenkamers, warme houten vloeren en een interieurontwerp dat met de verdiepingen meegroeit: op de begane grond waterplantenbehang, op de zevende verdieping bladerdaklampen en vergaderzalen met de namen van roofvogels. Door het nieuwe gebouw wordt het academische ziekenhuis 50 duizend vierkante meter kleiner dan het was, gaat de hoofdlooproute terug van 1.200 meter naar 200 meter in lengte, en heeft het ziekenhuis zo’n 70 bedden minder tot z’n beschikking.

Dat klinkt contra-intuïtief in tijden van vergrijzing, stijgende zorgvraag en pandemie, maar volgens bestuursvoorzitter Bertine Lahuis ‘kun je als academisch ziekenhuis tegenwoordig niet anders’ dan het aantal bedden verminderen. ‘Dit gebouw weerspiegelt het tijdsgewricht, de transformatie die we in de zorg hebben ingezet.’

Meer macht voor de verpleegkundigen

De umc’s, zegt Lahuis, zijn de afgelopen jaren steeds meer opgeschoven naar het verlenen van ‘derdelijnszorg’. ‘Wij behandelen patiënten met ziekten die minder vaak voorkomen of die specifieke kennis vereisen. Of als bij een patiënt het samenspel van ziekten complex is en er concentratie van kennis nodig is.’ Veel standaardbehandelingen zijn verplaatst naar de perifere ziekenhuizen, waarmee wordt samengewerkt.

Er zijn alleen nog eenpersoonskamers, en met de tablet kan alles in de kamer worden bediend maar ook eten worden besteld. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

En wat nog niet lang geleden als ingewikkelde zorg gold, is dat al niet meer. ‘Waar vroeger oncologische behandelingen bijna uitsluitend in de academische ziekenhuizen plaatsvonden, krijgen nu patiënten immunotherapie zelfs thuis. Voor een nieuwe heup lag je een week in het ziekenhuis, dat gebeurt nu in de dagbehandeling.’

Met de verbouwing pakt het Radboudumc ook de organisatie van het ziekenhuis aan. Grootste verandering is dat binnenkort het umc niet langer per afdeling wordt bestuurd, maar in elf centra. In al die centra vormen een arts, een bedrijfskundige én een verpleegkundige de directie. Lahuis: ‘Wij willen alle perspectieven inbrengen en op deze wijze ook de stem van de verpleegkundigen steviger op allerlei niveaus verankeren. Dit is ook voor verpleegkundigen van ongelooflijk belang; het laat ook zien dat zij carrièreperspectief hebben in het ziekenhuis.’

Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter RadboudUMC Beeld Kiki Groot

Uiteindelijk, zegt Lahuis, zijn al deze ontwikkelingen te omschrijven met één woord: duurzaamheid. Dus: het nieuwe gebouw is het duurzaamste ziekenhuisgebouw van West-Europa, met zonnepanelen op het dak en warmtekoude-opslag in de kelder, en ook, wil je vlees vinden in de kantines dan moet je goed zoeken; het is er wel, maar ligt achter de vegetarische worstenbroodjes. Het personeel van het Radboudumc zal niet vliegen als een congres of werkbezoek minder dan 700 kilometer ver is.

En zelfs: alcohol is volledig verbannen uit het ziekenhuis, tot en met de kerstborrels aan toe, ‘want wij moeten het goede voorbeeld geven, en alcohol is een groot gezondheidsprobleem, praat maar eens met onze maag-darm-leverartsen. Nee, dat is geen betutteling. We worden in de buitenwereld de hele dag door betutteld en genudged, maar juist in de richting van ongezond eten en drinken.’

Van suikertaks tot Tata Steel

Duurzaamheid is ‘de paradigmashift waar wij als academisch ziekenhuis en als land voor staan’, zegt Lahuis. Van zorg naar gezondheid. ‘Covid was een slag in ons gezicht. Wie bleken het meest kwetsbaar? De mensen met overgewicht, de mensen uit de lagere sociaal-economische klassen. Tegelijkertijd kwam het IPCC-rapport over het klimaat uit, waaruit blijkt dat de klimaatveranderingen desastreuze effecten heeft op de gezondheid van mensen. Het geeft ons als kennisinstituut een enorme verantwoordelijkheid om rode vlaggen te hijsen als het beleid de verkeerde kant op gaat. Kijk, wij kunnen eindeloos praten met de overheid en met zorgverzekeraars over genoeg geld en mensen voor de zorg. Maar als wij niks doen aan stikstof, gezonde voeding niet btw-vrij maken, geen suikertaks invoeren, wij doorgaan met te hard rijden, Tata gewoon laten bestaan in IJmuiden, wat zijn wij hier dan aan het doen? Dan blijven de patiënten hier binnengebracht worden, en zijn we water naar de zee aan het dragen.’

Displays bij de ingang van de kamer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het leidt tot ‘sociale afwenteling’, zegt Lahuis. Juist de kwetsbaarsten krijgen de grootste gezondheidsrekening gepresenteerd. De Nijmeegse neuroloog Bas Bloem heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de ziekte van Parkinson vaker voorkomt bij mensen die in aanraking zijn geweest met langdurig pesticidengebruik. Lahuis: ‘Daar moeten wij bij uitstek een punt van maken. Dat is dus het gevolg van jarenlang overheidsbeleid op het gebied van chemicaliën, het is niet zo dat dit pas een jaartje bekend is.’

De rol van het Radboudumc is dus niet meer alleen het behandelen van patiënten, is Lahuis’ overtuiging. ‘Als er hier iemand binnenkomt met overgewicht of met Parkinson gaan we die natuurlijk behandelen. Maar wij moeten ook onze kennis vermeerderen waar dat overgewicht, waar die Parkinson vandaan komt. En het is onze morele plicht burgers en beleidsmakers van de uitkomsten te verwittigen. En ze erop te wijzen dat het dus anders moet met onze landbouw, met onze voeding.’

Systemen doorbreken

Die duurzaamheid geldt ook voor de systemen waarop de organisatie van de zorg is gebouwd. Die lopen hopeloos vast, merkt Lahuis elke dag. Voorbeeld: artsen in Nijmegen hebben het onderzoeksprogramma Fit for surgery, waarbij patiënten fysiek en mentaal worden voorbereid op een operatie. Twintig operatieve ingrepen worden onderzocht op het effect. Met een betere conditie en een paar kilo minder neemt het risico op complicaties op de operatiekamer af; patiënten herstellen sneller, overlijden minder vaak, houden minder lang een ziekenhuisbed bezet. Winst voor de patiënt en voor het zorgbudget.

De familiekamer in het nieuwe hoofdgebouw, met veel groen en mos aan de muur. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Iedereen is razendenthousiast’, zegt Lahuis, ‘de zorgverzekeraars, het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit. Maar de zorgverzekeraars lukt het nog niet hoe dit in hun systemen te verwerken. Hebben we eindelijk overeenstemming, zitten we nog te wachten op elkaar. We moeten met lef en moed onze systemen doorbreken, anders komen hoogstnoodzakelijke, duurzame vernieuwingen niet van de grond.’

Het zou een les moeten zijn, vindt Lahuis. Bij elke beslissing van elk ministerie moeten de eerste vragen zijn: is dit duurzaam? En bevorderen we hiermee de gezondheid voor de inwoners van Nederland? ‘Is het antwoord ‘nee’, dan wordt de samenleving niet mooier, de tweedeling wel groter. Een recept voor onrust, dat is een oud sociologisch gegeven.’