Dit is het WK van de wisseling van de wacht: grootheden maken plaats voor vier nieuwe sterren

Dat hij ’s werelds beste is, moge duidelijk zijn. Voor de paar twijfelaars deed Lionel Messi het nog één keer voor, in aanloop naar de 3-0 tegen Kroatië.

Jonge topverdediger Josko Gvardiol, die na het WK voor vermoedelijk meer dan 100 miljoen euro de overstap zal maken van RB Leipzig naar de Premier League, werd met een klassiek-buitenaardse dribbel de wedstrijd uitgedold. Bewonderend aanvalspartner Julián Álvarez werkte dankbaar binnen.

Dat Messi op zijn laatste WK nu één overwinning verwijderd is van eindwinst, ging ten koste van een andere grootheid. Ook tijdens een kansloze nederlaag tegen de Argentijnen was de eveneens afzwaaiende Luka Modric stilletjes perfect. De aannames sierlijk, de tactische besluiten vindingrijk, de passes met het juiste gewicht.

Afscheidstournee Ronaldo

Waar Messi en Modric in stijl hun WK-carrières afsluiten, typeerde een niet toegekende goal de hobbelige afscheidstournee van Cristiano Ronaldo. Druk schreeuwend en gebarend claimde hij de 1-0 tegen Uruguay, een voorzet van Bruno Fernandes die hij met zijn hoofd schijnbaar naar eigen zeggen écht had aangeroerd. Het gevecht met de tijd verloopt voor Ronaldo momenteel een stuk minder sierlijk. Daar lijken de honderden Saoedische miljoenen in zijn vooruitzicht weinig aan te veranderen.

Met Messi (35), Modric (37) en Ronaldo (37) verliest het voetbal zijn grootheden van deze eeuw. Toch hoeft dit niet tot weemoed te leiden. Want dit WK - althans, op het veld - biedt ook reden tot optimisme.

De liefhebber van hypnotiserende dribbelsolo’s lijkt de komende 15 jaar voorzien, als die naar Duitsland kijkt. Ondanks de vroege exit van Die Mannschaft, maakte het grote publiek kennis met Jamal Musiala.

De 19-jarige sterspeler van Bayern München pingelde erop los. Geen speler op dit WK passeerde tot dusver meer directe tegenstanders met de bal aan de voet (19 keer) dan Musiala, terwijl hij al drie speelrondes thuis zit.

Spaans wonderkind

Ook Spaans wonderkind Pedri (20) was al vroeg klaar op dit toernooi, na een verloren penaltyreeks tegen Marokko. Wie voetbal primair als combinatiespel ziet, zal de frêle middenvelder uit Tenerife adoreren.

Gemiddeld bereikte geen speler op dit WK meer ploeggenoten in de aanvallendste dertig meter van het veld dan Pedri (32,8 keer per 90 minuten). De midmid van Barcelona is eerder een reïncarnatie van Andrès Iniesta dan zijn natuurlijk opvolger.

Maar wie het eeuwige Spaanse getik niet meer dan deze tijd vindt en modern tempovoetbal eist, moet bij Engeland zijn. De 19-jarige Jude Bellingham, die bij zijn aanstaande overstap van Borussia Dortmund naar een Engelse topclub ’s werelds duurste middenvelder lijkt te worden, is het product van het allrounders-tijdperk.

Ruimte voor specialisten

In het topvoetbal is weinig ruimte voor specialisten. En dus doet Bellingham gewoon maar alles op topniveau. Als technisch verfijndste speler in het Engelse balbezit, leidt hij alle spelers op dit WK ook doodleuk in geslaagde tackles (15). De hyperintelligente analyses die Bellingham in plat Birminghams accent na afloop van wedstrijden levert, verraden een toekomstig captain.

En Kylian Mbappé (23) vereist inmiddels weinig aanprijzen. De Parijzenaar is in exact het juiste voetbal-era doorgebroken. Explosiviteit is alles. En laat nou niemand zo explosief zijn als de Franse aanvaller. Dat hij vervolgens óók nog eens de techniek bezit om uit alle hoeken en standen te scoren, voelt haast oneerlijk.

Met balvirtuoos Musiala, meesterpasser Pedri, captain allround Bellingham en dynamiet-aanvaller Mbappé heeft het topvoetbal van morgen afdoende supersterren. Een troostende gedachte, nu de grootste voetbalgenieën van de 21ste eeuw langzaam maar zeker afzwaaien.

