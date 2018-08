Dit is het nieuwste stukje van Nederland, en het is binnenkort te bezoeken

Het is het jongste stukje Nederland en is vanaf volgende week zaterdag te betreden: het grootste van vijf nieuwe eilanden in het Markermeer. Op het eiland van 250 hectare groot is 12 kilometer aan wandelpaden aangelegd, er zijn vogelhutten, er is een 12 meter hoge uitkijktoren en er is 700 meter aan strand.

Foto Marcel van den Bergh

Het project, Marker Wadden geheten, is een initiatief van Natuurmonumenten en moet zorgen voor herstel van de natuur van het Markermeer, zowel onder als boven water. De aanleg is begonnen in 2016. Met 30 miljoen kubieke meter zand, klei en slib worden vijf eilanden aangelegd, samen 1.000 hectare. De bedoeling is de eilandengroep in de toekomst uit te breiden tot 10 duizend hectare.

Alleen het grootste eiland is voor mensen toegankelijk. De andere gelden als beschermd natuurgebied. Volgens Natuurmonumenten broeden er al duizenden plevieren, visdieven, kokmeeuwen en kluten.

Foto Marcel van den Bergh

Veerdienst

Het recreatie-eiland heeft een haven. In het weekeinde van 8 en 9 september zal er een veerboot varen vanuit de Bataviahaven in Lelystad, zodat ook niet-booteigenaren er een kijkje kunnen nemen. Of die er ook na het openingsweekeinde kunnen komen, is nog onduidelijk. Natuurmonumenten is met verscheidene partijen in gesprek over een veerdienst naar het grote eiland, maar of dat gaat lukken is nog niet zeker.

Vogelkijkhut op de Marker Wadden. Foto Marcel van den Bergh

Wie het eiland vanaf 10 september wil bezoeken, moet zich vooraf aanmelden voor een aanlegplek via een speciale app, want het aantal plaatsen is beperkt, aldus Natuurmonumenten. Overnachten is toegestaan. Er wordt een veldje aangelegd met plaats voor ongeveer twintig tenten. Slapen op je eigen boot in de haven mag natuurlijk ook.

De komende winter zal er nog een bezoekerscentrum met een horecagelegenheid op het eiland worden gebouwd.

Uitkijktoren in aanbouw. Foto Marcel van den Bergh