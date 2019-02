Dit is geen gewone stemwijzer: check wat de Eerste Kamer dééd in plaats van beloofde

Beeld Sophia Twigt

Was u vóór het Verdrag van Parijs tegen klimaatverandering? Dan was in de Eerste Kamer alleen de PVV het niet met u eens.

Was u tégen de nieuwe wet om meer orgaandonoren te werven? Dan stemden CDA, VVD, PVV, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SGP in de Eerste Kamer met u mee.

En was u vóór afschaffing van het eigen risico in de zorgverzekering? Dan vond u PVV, PvdA, SP, GroenLinks, SP, 50Plus en de Partij voor de Dieren aan uw zijde.

Op deze en nog 22 andere stellingen kunt u vanaf vandaag met de Volkskrant Stemchecker uw eigen mening toetsen aan het stemgedrag van de partijen in de Eerste Kamer. Na het invullen van 25 stellingen ziet u welke partijen het vaakst aan uw zijde stonden. Daarmee is de Stemchecker een stemwijzer die niet de plannen van politieke partijen maar hun ­daden vergelijkt met de voorkeuren van de kiezer.

Die daden krijgen steeds meer politiek gewicht nu de Eerste Kamerverkiezingen zich hebben ontwikkeld tot tussentijdse landelijke verkiezingen die bepalend zijn voor de slagkracht van kabinetten. Rutte III loopt bij de komende verkiezingen op 20 maart de kans het derde opeenvolgende kabinet te worden dat de meerderheid in de Eerste Kamer verliest.

Dat is een acuut politiek probleem, want de praktijk wijst uit dat de politieke standpunten in de Tweede ­Kamer één op één doorlopen tot in de Eerste: senatoren dragen graag uit dat zij zich vooral laten leiden door de vraag of wetten deugdelijk in elkaar zitten en niet botsen met de Grondwet, maar als het erop aankomt laten alle Eerste Kamerfracties zich in hun stemgedrag leiden door de politieke koers van de partijtop in de Tweede Kamer. Vrijwel nooit helpt een Eerste Kamerfractie een wet aan een meerderheid tegen de zin van de Tweede Kamerfractie in.

Een coalitie zonder meerderheid in een van de Kamers zal dus altijd hulp moeten krijgen van een deel van de oppositie. Het eerste kabinet-Rutte loste dat op met gedoogsteun van de SGP, het tweede kabinet-Rutte haalde er ook D66 en de ChristenUnie bij. Als het misgaat voor Rutte III, zal de premier opnieuw om zich heen kijken. Bijna het hele regeerakkoord, van de aangekondigde pensioenhervorming tot aan de klimaatmaatregelen, moet immers in de komende twee jaar nog door de Eerste Kamer.

Dat groeiende politieke belang zet de Eerste Kamer in steeds feller licht. Op 20 maart staan allereerst de politieke verhoudingen in de provincies op het spel, maar het effect op het landsbestuur kan zeker zo groot worden.

De partijen zelf doen ook weinig meer om dat te verhullen. De wens ‘dat het om de provincies moet gaan’ klinkt nog wel uit de mond van CDA-leider Buma, maar veel weerklank vindt hij niet. Van de PVV (‘Stem Rutte weg’) en de SP (‘Trap Rutte het Torentje uit’) tot aan het Forum voor Democratie (‘Reken af met het kabinet’) zijn de partijen duidelijk over hun prioriteiten. Het zijn dan ook vooral de landelijke lijsttrekkers – die uit het kabinet en de Twééde Kamer – die de ­komende weken het woord voeren in de belangrijke televisiedebatten.

Veel ogen zijn gericht op de PvdA en GroenLinks, de partijen die programmatisch het dichtst bij de coalitie liggen en daarom door de regeringspartijen worden gezien als partners om zaken mee te doen. Dat ­weten de partijleiders Asscher en Klaver ook. Zij zijn al maanden bezig met het verhogen van hun prijs. Gedoogpartners zullen ze niet worden, bezweren ze, maar over ‘goed beleid’ valt altijd te praten: zowel over het klimaat als over de pensioenen liggen hun eisen inmiddels op tafel: zonder aanpassing van de AOW-leeftijd en invoering van een CO2-heffing voor het bedrijfsleven zal het waarschijnlijk niet gaan.