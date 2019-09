Dit is de spionagebaas die een melding van een klokkenluider achterhield over Trumps Oekraïne-telefoontje

Spionagechef Joseph Maguire donderdag tijdens de hoorzitting in het Congres. Beeld AFP

Voor Maguire moet de politieke onrust van deze dagen flink wennen zijn. Na een militaire loopbaan van een kleine veertig jaar in de krijgsmacht, bevindt de oud-commando zich nu in een storm die de president van het land de kop kan kosten. Hij loopt ook het risico dat zijn naam tot in lengte van dagen verbonden zal blijven aan een schandaal dat de VS mogelijk lang zal verdelen.

Het was Maguire die, als Director of National Intelligence (DNI), vorige maand weigerde de ‘alarmerende’ melding van een klokkenluider door te sturen naar het parlement. Maguire stelde zich formeel op, vrijwel zeker op instigatie van het Witte Huis. Omdat de klokkenluider klaagde over het gedrag van de president, vond hij zich niet verplicht de melding naar het parlement te sturen.

Alleen klachten over zijn eigen personeel, oordeelde de spionnenbaas, was hij verplicht door te geven aan het Congres. Zijn opstelling versterkte het beeld dat het Witte Huis de klokkenluiderszaak in de doofpot probeerde te stoppen. Handelde Maguire op eigen houtje, zo willen de parlementariërs donderdag onder andere weten, of voerde hij gewoon opdrachten uit van presidentiële adviseurs? Of erger: van Trump, aan wie hij zijn prestigieuze baan te danken heeft?

Onder grote belangstelling komt Maguire aan op Capitol Hill voor een zitting van de Inlichtingen-commissie van het Huis van Afgevaardigden. Beeld AFP

Geen politieke ervaring

Maguire ging op 15 augustus aan de slag als de overkoepelende baas van Amerika’s inlichtingendiensten, na het plotselinge vertrek van Dan Coats. Drie dagen daarvoor had de klokkenluider zijn klacht ingediend over het gedrag van de president. Trump haalde Maguire, die toen al acht jaar van zijn pensioen genoot, medio vorig jaar naar Washington. Hij mocht toen Amerika’s terreurbestrijdingscentrum, het NCTC, gaan leiden.

Mede vanwege Maguire’s militaire staat van dienst, besloot Trump hem na slechts een jaar de post te geven van Amerika’s spionagechef. In die functie had hij onder andere het gezag over de CIA. Dat hij geen enkele politieke ervaring had in Washington, zoals met het Congres, vond de president geen probleem. Die ervaring had hem zeker van pas kunnen komen toen hij de klacht van de klokkenluider op zijn bordje kreeg. Want zo’n melding achterhouden, is een doodzonde in Washington.

Tot zijn pensioen in 2010 had Maguire vooral carrière gemaakt in de marine. Om precies te zijn: in het wereldje van Amerika’s beste commando’s. Zo leidde Maguire tussen 1992 en 1994 een van de teams van de Navy SEAL’s, de commando-eenheid van de marine. In 2004 werd hij zelfs, als hoofd van het Naval Special Warfare Command, de baas van alle commando-operaties van dit krijgsmachtdeel.

‘Hij heeft een lange carrière gehad in de krijgsmacht, met veel onderscheidingen’, zo meldde Trump begin augustus in een tweet toen hij Maguire benoemde op een van de belangrijkste posten in Washington. ‘Ik twijfel er niet aan dat hij zijn werk prima zal doen.’ Maguire had toen niet kunnen bevroeden dat hij anderhalve maand later zo flink in opspraak zou komen, mede door het omstreden optreden van de president.