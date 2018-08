Dit is de man wiens bloed president Trump wel kan drinken: Jim Acosta van CNN

Het waren de bekende taferelen die Acosta (47) dinsdag in Tampa aan zich voorbij zag gaan. Middelvingers werden opgestoken, hij werd uitgemaakt voor ‘leugenaar’ en ‘CNN is waardeloos!’ werd er minutenlang boos naar hem geschreeuwd toen hij verslag deed van een bijeenkomst van de president met zijn aanhangers. 'Ga naar huis.'

Acosta probeerde er zich niets van aan te trekken toen hij live in de uitzending was. ‘Zomaar een voorbeeld van de trieste taferelen waarmee wij geconfronteerd worden tijdens een Trump-bijeenkomst’, liet hij echter even later op Twitter weten.

Maar Trump, die steevast weigert vragen van Acosta te beantwoorden, had zichtbaar genoten van het beeld. Met genoegen retweette de president na afloop een bericht van zijn zoon Eric, die zijn volgers wees op een video van het gebeuren. ‘De waarheid’, schreef Trumps zoon erbij.

De boodschap van beide Trumps was duidelijk. CNN, en in het bijzonder hun belangrijkste verslaggever in het Witte Huis, was er weer op gewezen dat zij, zoals de president het zelf zegt, ‘vijanden van het volk’ zijn omdat zij dag in, dag uit ‘nepnieuws’ uitstorten over de Amerikanen.

Witte Huis-verslaggever Jim Acosta praat met aanhangers van president Trump voor diens toespraak dinsdag in Tampa. Hij werd onder andere uitgemaakt voor 'landverrader'. Foto AFP

Dagelijkse martelgang

Witte Huis-correspondent zijn is voor menig Amerikaans politiek journalist de kroon op het werk. Maar voor Acosta is het sinds Trump het Oval Office betrok, een dagelijkse martelgang geworden. De president snauwt hem constant af. ‘Mag ik u een vraag stellen?’, vroeg Acosta vorige maand tijdens een persconferentie van Trump met de Britse premier May. Wat de hele wereld toen kon zien, was exemplarisch voor de gespannen relatie tussen beiden.

‘Nee’, antwoordde de president duidelijk geïrriteerd. ‘CNN brengt nepnieuws. Ik ga niet in op vragen van CNN.’ Acosta bleef volhouden, waarna Trump zijn favoriete nieuwszender Fox demonstratief het woord gaf. ‘Laten wij naar een échte omroep gaan’, zei de president snerend.

Omdat Trump de CNN-verslaggever in de ban heeft gedaan, mijden presidentiële adviseurs Acosta ook als de pest. Belangrijke interviews kan hij daarom vergeten. En dan is er het geschreeuw van Witte Huis-medewerkers als hij zijn werk doet. ‘Opschieten, Jim’, riep een van hen maandag nadat Acosta weer tevergeefs de president een vraag had gesteld over de ‘samenspanning’ met Rusland. De pers moest het Oval Office snel verlaten, Acosta in het bijzonder.

President Trump gaat in op een vraag die Jim Acosta hem heeft gesteld tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Het was een van de weinige keren dat Trump inging op de vraag van Acosta. Foto EPA

Trump overwoog boycot

De beelden hoe de CNN-journalist vermanend werd toegesproken, werden zoals altijd volop gedeeld. Net als de talloze confrontaties die Acosta het afgelopen anderhalf jaar met Trump had. ‘Door blijven lopen, Jim’, schreeuwde de medewerker. ‘Kom op. Jim, wij gaan weg. Kom op, Jim. Wij zijn hier klaar.’

De openlijke weerzin van Trump jegens Acosta en CNN heeft er zelfs toe geleid dat de president een boycot overwoog van de verslaggever. Acosta moest worden geweerd van officiële bijeenkomsten in het Witte Huis, zo meldde de Washington Post vrijdag. Omdat zo’n boycot van een Witte Huis-correspondent een ongehoorde stap zou zijn, wisten Trumps adviseurs de president hiervan af te houden.

Trump zou zich vooral ergeren aan de vragen die de media hem toeschreeuwen na afloop van officiële bijeenkomsten in het Witte Huis, zoals de ontvangst van regeringsleiders. Dit is al jaren gebruikelijk. Voor de media is het vaak de enige manier om van de president te horen wat hij van een kwestie vindt die op die dag speelt.

Omdat Trump steeds de voorkeur geeft aan Fox News als hij iets kwijt wil, maken zenders als CNN gebruik van dit middel om de president aan de tand te voelen. Trump moet echter tandenknarsend toezien hoe de vragen steeds weer over hetzelfde gaan: het Rusland-onderzoek en het zoveelste schandaal in zijn regering.

Just a sample of the sad scene we faced at the Trump rally in Tampa. I’m very worried that the hostility whipped up by Trump and some in conservative media will result in somebody getting hurt. We should not treat our fellow Americans this way. The press is not the enemy. pic.twitter.com/IhSRw5Ui3R Jim Acosta

'Grootdoenerij'

Acosta verwerpt de kritiek, onder meer van Fox News, dat hij met zijn luide vragen geen respect toont voor het presidentiële ambt. ‘Grootdoenerij’, noemde Fox zijn optredens. Het woord ‘relnicht’ is ook gevallen.

‘Wij stormen het Oval Office niet binnen om vragen te stellen’, verdedigde hij vorige maand in een CNN-interview zijn vragen aan de president. ‘Zelfs als ze mij naar de hel zouden sturen, dan nog zou ik schreeuwen naar de duivel. Wij moeten ons werk doen.’

Net als de uitgever van The New York Times, maakt hij zich zorgen dat het een keer mis kan gaan nu de spanningen tussen sommige media en Trump-aanhangers zo hoog oplopen. ‘Ik maak mij grote zorgen dat iemand iets zal worden aangedaan als gevolg van de vijandigheid die Trump en sommigen in de conservatieve media veroorzaken’, twitterde Acosta na de bijeenkomst in Tampa. ‘Wij behoren onze mede-Amerikanen niet zo te behandelen. De pers is niet de vijand.’