Dit is Bidens plan om uit Amerika’s corona-nachtmerrie te ontsnappen

1. Herstel van vertrouwen in corona-aanpak

Al tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Joe Biden dat wetenschappers voortaan weer het coronabeleid zouden bepalen in plaats van politici met vage vermoedens (zijn voorganger Trump suggereerde onder meer dat het innemen van desinfectiegel corona zou kunnen genezen). Wat dat betreft heeft Biden woord gehouden. De vooraanstaande dr. Anthony Fauci is in ere hersteld als topadviseur van het Witte Huis. Er is een corona-taskforce van wetenschappers die plannen maakt om het virus onder controle te krijgen. En ‘corona-tsaar’ Jeff Zients is aangesteld om politieke steun voor deze plannen te vergaren en het vaccinatieproces in goede banen leiden. Tot slot is het afgelopen met de tijd dat elke staat zijn eigen corona-aanpak mocht bedenken. In plaats daarvan is er een nationaal plan dat grofweg bestaat uit 5 stappen om uit de pandemie te komen.

Bidens kernboodschap: we nemen dit virus serieus en bieden perspectief wanneer het land weer veilig open kan. De koerswijziging werpt zijn vruchten af. 67 procent van alle Amerikanen heeft vertrouwen in Bidens corona-aanpak, tegen 33 procent bij Trump. Ter vergelijking, Nederland zit hier tussenin. Zo’n 45 procent vertrouwt de manier waarop de Nederlandse overheid corona probeert te bestrijden. Het vertrouwen daalt; vooral het gebrek aan perspectief maakt dat het geduld van Nederlanders opraakt.

2. Snelle vaccinatie van hele bevolking

Biden heeft nog steeds het volste vertrouwen dat in eerste honderd dagen van zijn presidentschap honderd miljoen vaccins worden toegediend. Het land ligt inderdaad op schema. Dagelijks worden zo’n 1,7 miljoen coronaprikken gezet.

Een kritiekpunt is dat sommige Amerikanen menen dat het nog sneller kan, en willen weten wanneer zij aan de beurt zijn. Een paar in het oog springende pogingen om voor te dringen, zoals twee jongedames die zich in Florida voordeden als omaatjes, zorgen voor beroering.

Om de bevolking gerust te stellen, zegt Biden te verwachten dat eind juli voldoende vaccins zijn om alle Amerikanen te vaccineren. Of iedereen daar gebruik van wil of kan maken, is een tweede. Daarnaast voorspelt Biden dat Amerika ‘tegen het einde van dit jaar weer bijna naar normaal zal zijn teruggekeerd’. Ter vergelijking zijn in Nederland alle volwassenen waarschijnlijk op 1 oktober pas gevaccineerd. Een voorspelling wanneer het land weer open kan, is er nog niet.

3. Het aantal nieuwe besmettingen minimaliseren

Geen mondkapje dragen en geen afstand houden was onder Trump een politiek statement. Het is een van de redenen waarom Amerika wereldwijd het hoogste aantal besmettingen heeft. Van de 330 miljoen Amerikanen ruim 28 miljoen is besmet, of besmet geweest.

President Biden probeert zijn volk ervan te overtuigen dat beschermende maatregelen een medische noodzaak zijn. Per 1 februari is het dragen van mondkapjes en het houden van afstand verplicht op vliegvelden, in het openbaar vervoer en op federaal grondgebied.

De spectaculaire daling van het aantal besmettingen dat sindsdien heeft plaatsgevonden kan deels het Biden-effect genoemd worden, maar dat valt daar niet helemaal aan toe te schrijven. De daling begon zich namelijk al in te zetten voor zijn aantreden, op 8 januari. Mogelijk speelt mee dat Amerikanen tijdens het koude winterweer veel minder sociale interacties hebben gehad.

4. Noodhulp aan besmette personen

Biden noemde de half miljoenste coronadode in de VS deze week een ‘hartverscheurende mijlpaal’. Er zijn inmiddels meer Amerikanen gestorven aan corona dan aan gevechten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en de Vietnam-oorlog samen. Zonder goede zorg aan besmette personen en het voorkomen van nieuwe besmettingen, zal dat dodental nog veel verder oplopen.

De regering-Biden belooft alles te doen om zieke mensen te helpen. Iets wat logisch klinkt, maar het niet is in de VS. Op zijn allereerste dag als president ondertekende Biden een paar decreten zodat geld en productiecapaciteit vrijkomt om meer vaccins, medicijnen en beschermende kleding bij Amerikanen te krijgen. Tekorten zijn er echter nog steeds. Ook zijn er nog miljoenen onverzekerde Amerikanen die geen toegang hebben tot zorg. Het zal nog heel lang duren voordat Biden daar een oplossing voor heeft.

5. De economie stabiliseren

Bij elk coronaplan dat hij ontvouwt, zegt Biden dat hij wil dat bedrijven weer snel opengaan en de economie stabiliseert. Om dat te bereiken, wil hij getroffen arbeiders en (kleine) bedrijven financieel steunen. Een steunpakket van 1.900 miljard dollar voorziet onder meer in werkloosheidsuitkeringen, een hoger minimumloon en een eenmalige uitkering van 1.400 dollar per Amerikaan.

Als het Biden lukt om dit steunpakket half maart door het Congres te loodsen, heeft de Amerikaanse overheid in één jaar tijd 6.000 miljard dollar aan steun uitgegeven. De kritiek die nu doorsijpelt, ook onder Democraten, is dat het steunbedrag mogelijk te hoog is. Zo is er 350 miljard voor hulp aan lokale overheden gereserveerd, terwijl daar volgens sommigen maar 100 miljard voor nodig is. Bidens minister van Financiën denkt dat het risico om teveel uit te geven opweegt tegen het risico om te weinig uit te geven.