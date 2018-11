Dit is bekend over de tussentijdse verkiezingen in de VS

Met een winst van 23 zetels (tot nu toe) hebben de Democraten de meerderheid heroverd in het 435 leden tellende Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Maar de Republikeinen deden het goed in de strijd om de Senaat en in de gouverneursraces. Tot de winnaars in de Senaat behoorde Ted Cruz, die de Democraat Beto O’Rourke versloeg in Texas.

Senator Ted Cruz viert in Texas zijn overwinning op de Democraat Beto O’Rourke. Beeld EPA

President Trump greep de overwinning van Cruz in Texas en de goede score in de Senaat, waar de Republikeinen hun meerderheid van 51 zetels behouden, aan om de verkiezingen te bestempelen als een succes. ‘Een enorm succes vanavond’, twitterde de Amerikaanse president. ‘Bedankt allemaal.’

Maar de Democratische leider in het Huis, Nancy Pelosi, noemde de Democratische winst ‘een nieuwe dag in Amerika’. Verwacht wordt dat de Democraten zeker dertig zetels zullen winnen in het 435 leden tellende Huis. Ze hadden 23 zetels nodig om de meerderheid te veroveren. De Democraten versloegen in de race om het Huis zeventien Republikeinse parlementariërs die al jaren in het parlement zitten.

‘Blauwe overwinningsgolf’

De ‘blauwe overwinningsgolf’ strekte zich uit van de buitenwijken van Miami, Chicago en Denver tot die van Washington, New York en Philadelphia. Tot de winnaars behoorden onder andere de progressieve New Yorkse latina Alexandria Ocasio-Cortez, die met haar 29 jaar het jongste vrouwelijke Congreslid ooit wordt.

De Democraat Andrew Gillum erkent zijn nederlaag in de gouverneursrace in Florida. Beeld AP

Gevechtspiloot verslagen

Een teleurstelling voor de Democraten was echter het verlies van Amy McGrath, een voormalige gevechtsvlieger die het in Kentucky opnam tegen de Republikein Andy Barr. Deze race trok wereldwijd grote aandacht.

Een andere strijd die ook veel publiciteit kreeg, was de gouverneursrace in Florida. Tot teleurstelling van de Democraten werd de zwarte kandidaat Andrew Gillum verslagen door de Republikein Ron DeSantis, een grote aanhanger van Trump. Gillum had de eerste zwarte gouverneur van Florida kunnen worden.

In Georgia is de gouverneursrace nog onbeslist. Nadat 81 procent van de stemmen was geteld, ging de Republikein Brian Kemp aan kop met 51 procent. De Democrate Stacey Abrams, die de eerste zwarte gouverneur van Amerika kan worden, stond op bijna 48 procent.

De Democrate Alexandria Ocasio-Cortez uit New York, die behoort tot de linkervleugel van de partij, groet aanhangers tijdens een feest in New York. Beeld REUTERS

Grote medestander

Een grote nederlaag voor de Democraten in de Senaat was die van senator Claire McCaskill in Missouri. De Republikeinen proberen haar al jaren te verslaan. McCaskill, die het moest afleggen tegen de Republikein Josh Hawley, was een van de tien Democraten die in sterk Republikeinse staten moesten vechten voor hun herverkiezing.

In Kansas verloor een grote medestander van Trump, Kris Kobach, de strijd om het gouverneurschap. Hij was vicevoorzitter van de commissie die Trump instelde na de verkiezingen van 2016 om mogelijke stemfraude te onderzoeken.