Dit helikoptertje staat klaar voor een eerste gemotoriseerde vlucht op een andere planeet

De Marshelikopter verscheen uit ‘de buik’ van Marsrover Perseverance. Beeld EPA

1. Hoe bijzonder is dat: een drone op Mars?

Nasa-ingenieurs vergelijken de vlucht van Ingenuity (‘Vernuftigheid’) met die van de gebroeders Wright, die in 1903 het eerste gemotoriseerde vliegtuig bouwden. Er is wel eerder gebruik gemaakt van de luchtweerstand op een ander hemellichaam (parachute-afdalingen op Venus, Mars en de Saturnusmaan Titan), en de Sovjet-Unie liet in de jaren tachtig grote ballonnen rondzweven in de dikke dampkring van Venus, maar dit is de eerste keer dat er een gemotoriseerd toestel actief is op een andere planeet.

Met gevoel voor drama en nostalgie is een klein stukje zeildoek van de originele Wright Flyer, ter grootte van een postzegel, gemonteerd onder het ronde zonnepaneeltje van Ingenuity. Nasa-piloot Håvard Grip en zijn team hebben ook al een geschikt ‘vliegveld’ uitgekozen, vlakbij de landingsplaats van Marswagen Perseverance, die sinds februari op Mars vertoeft. ‘We hebben elke steen en kiezel bekeken’, aldus Grip tijdens een persconferentie voorafgaand aan de vlucht. ‘Dit is een compleet veilig gebied, zonder grote rotsblokken.’

Het ‘uitzichtpunt’ vanwaar de helikoptervlucht bekeken gaat worden door Perseverance, is officieel de Van Zyl Overlook genoemd, naar de Namibisch/Amerikaanse Nasa-manager die kort na de lancering van de Marswagen overleed.

2. Is de dampkring van Mars niet veel te ijl?

De luchtdruk op Mars is maar één procent van die op aarde – een hele uitdaging voor een vliegtuig of een helikopter. Ingenuity heeft daarom een dubbele rotor met een middellijn van 1,2 meter – veel groter dan die van een gemiddelde drone. De rotorbladen zwiepen 40 keer per seconde rond – even snel als de wielen van een Formule 1-auto op topsnelheid. Op die manier lukt het net om een licht toestel in de lucht te houden.

‘Gewichtsbesparing was onze grootste uitdaging’, zegt Nasa-ingenieur Bob Balaram. Ingenuity weegt nog geen twee kilogram, inclusief rotor, zonnepaneel, hoogtemeter, boordcomputer, communicatie-antenne en camera’s. Klein pluspunt is dat de zwaartekracht op Mars ruim tweeënhalf keer zo gering is als op aarde.

Vanzelfsprekend is alles uitgebreid getest op aarde, in een grote vacuümkamer die voor 99 procent luchtledig werd gezogen. Minder goed bekend is hoe het toestel zal reageren op windvlagen en rondvliegend stof. Om die reden wordt er pas gevlogen als het weerstation van Perseverance groen licht geeft.

Balaram benadrukt dat het om een technologische demonstratievlucht gaat. Na zorgvuldige analyse van de vluchtgegevens zullen de komende weken nog een paar testvluchten volgen.

De Marshelikopter gezien vanuit Marsrover Perseverance, afgelopen weekend. Beeld AFP

3. Krijgen we nu spectaculaire dronefilmpjes van Mars te zien?

Dat wordt afwachten. De eerste testvlucht gaat maar een minuut duren en voert niet hoger dan een meter of drie, waarna Ingenuity weer daalt en landt. De kleine camera die hij aan boord heeft, maakt wel video-opnamen. Die worden gebruikt voor de navigatie, in combinatie met een eenvoudige laser-hoogtemeter. Volgens piloot Grip zullen latere testvluchten iets langer duren en een iets grotere hoogte bereiken, maar vanwege het bereik van de laser zal Ingenuity waarschijnlijk nooit veel hoger vliegen dan vijf meter.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de helikoptervlucht dan ook niet echt interessant: zoals gezegd gaat het om een demonstratie. Maar zo was het bij het allereerste Marswagentje ook, zegt Bobby Braun, directeur van Nasa’s planeetonderzoeksdivisie. Dat kleine karretje, de Sojourner, reed in 1997 op Mars rond en baande de weg voor de veel grotere en veelzijdiger robots Spirit, Opportunity, Curiosity en Perseverance. ‘De wetenschappelijke ontdekkingen van die latere Marswagens waren alleen mogelijk dankzij de technologische demonstratiemissie van Sojourner’, aldus Braun.

Wat niet wegneemt dat het voor ruimtevaartliefhebbers natuurlijk fantastisch is om Perseverance straks vanuit de lucht te zien, op bewegende beelden, in het uitgestrekte woestijnlandschap van Mars.

4. Wat betekent dit voor de toekomst van het planeetonderzoek?

Bij toekomstige ruimtevluchten naar de rode planeet kunnen drones en helikopters worden ingezet om de geplande route van een Marswagen gedetailleerd te verkennen en in kaart te brengen. Ook wordt het dan mogelijk om rotsformaties te bestuderen waar je met een karretje nooit zou kunnen komen.

De ervaring die technici nu op Mars opdoen zal ook nuttig zijn voor het onderzoek op andere hemellichamen. Het Ingenuity-team werkt bijvoorbeeld nauw samen met de ontwerpers van de Dragonfly-missie – een grote drone die in de toekomst flinke afstanden moet gaan afleggen in de dampkring van Titan, de grootste maan van de planeet Saturnus.

En mochten er ooit mensen op Mars landen – volgens sommige optimisten kan dat over tien jaar al het geval zijn – dan zullen die vermoedelijk dankbaar gebruik maken van drones, vooral voor verkenningsvluchten en surveillance.

5. Wat kan er mis gaan bij de vlucht van Ingenuity?

De hele operatie wordt zo voorzichtig en stapsgewijs uitgevoerd, dat het onwaarschijnlijk lijkt dat er iets mislukt. De eerste cruciale fase is inmiddels achter de rug. Ingenuity hing aanvankelijk nog in opgevouwen toestand onder Perseverance, en kreeg zijn stroom ook van de Marswagen. Op 4 april is hij op het oppervlak van de planeet neergezet, en zijn alle kabels losgekoppeld. Voor Farah Alibay, die verantwoordelijk is voor de wisselwerking tussen de twee toestellen, was dat eigenlijk het spannendste moment: Perseverance moest op tijd wegrijden, zodat de batterij van Ingenuity opgeladen kon worden door het eigen zonnepaneeltje van de helikopter. Gaat er na afloop van de testvlucht iets fout bij de landing, dan is het wel einde verhaal, verwacht Balaram: de vier iele pootjes en de dunne rotorbladen van Ingenuity zijn uiterst kwetsbaar. ‘Ik zie niet gebeuren dat hij door de robotarm van Perseverance weer rechtop gezet wordt, en vervolgens opnieuw kan vliegen.’

Aanvulling 10/4: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Ingenuity zondag 11 april zou vliegen. Na publicatie werd de geplande vliegdatum om technische redenen uitgesteld naar op z'n vroegst 14 april. Die nieuwe datum staat nu in de tekst.