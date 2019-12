‘Dit boerenprotest is chaotisch en ongericht: het is ieder voor zich’

De politie heeft bij Uitgeest de A9 afgezet, omdat actievoerende boeren en bouwers op de snelweg reden uit protest tegen het stikstofbeleid. Beeld ANP

Pieter, waar bevind jij je?

‘Ik rij tussen de Duitse trekkers op de weg van Mariënvelde naar Ruurlo. Duitse boeren hebben zich aangesloten bij hun Nederlandse collega’s. Bij Winterswijk zijn ze de grens overgekomen om zich solidair te verklaren. In Duitsland hebben boeren zo hun eigen kwesties. Vorige maand togen ze naar Berlijn. Maar voor Duitse boeren uit de grensstreek is de Achterhoek toch dichterbij.’

Toch weer de weg op dus. De boeren wilden toch distributiecentra blokkeren?

‘Dat was aanvankelijk inderdaad de bedoeling, maar daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Farmers Defense Force, de club die de blokkade initieerde, zag daarom af van actie. Maar nu zie je dat zelfs de meest radicale actiegroep geen invloed heeft op individuele boeren. Die dachten blijkbaar: we hadden woensdag toch al in onze agenda gezet, nu zullen we ons ook roeren.’

En dus staat alles vast?

‘De politie heeft geen toestemming gegeven voor het rijden over snelwegen. Wij rijden nu op een N-weg, in een gangetje van 10 tot 30 kilometer per uur. Bij elke rotonde blokkeren de trekkers de opritten, waardoor er aan alle kanten files ontstaan.’

Gisteravond ontstond er onduidelijkheid: was er nu wel of geen akkoord over de stikstofproblematiek tussen de boerenorganisaties en het kabinet?

‘Premier Rutte heeft maandag tijdens een drie uur durend ontbijt een gesprek gehad met vertegenwoordigers van dertien belangenorganisaties, verenigd in het Boerencollectief. Woensdag gaat er een brief naar de Kamer waar zal staan dat de partijen het op een aantal punten eens zijn geworden. Een soort principeakkoord, maar niet over alles. Het betreft overigens heel veel dingen die al lang kabinetsbeleid zijn. Geen generieke krimp van de veestapel en geen gedwongen uitkoop van boeren, dat beloofde minister Schouten maanden geleden op het Malieveld al.’

‘Maar het lijkt erop dat boeren niet op die toezeggingen vertrouwen. Daarnaast spelen er een aantal technische kwesties, zoals de zogeheten ‘latente ruimte’ van boeren om uit te breiden als ze nog niet op het maximum aantal dieren dat in hun vergunning staat zitten. Maar het lijkt meer een principekwestie. Boeren hebben het gevoel dat nu zelfs die tamelijk radicale Farmers Defense Force opgegaan is in het lobbycircuit, terwijl zij zich juist afzetten tegen de politiek.’

Eerdere acties van de boeren oogsten veel publieke sympathie. Ze zijn uitgebreid gehoord, en hebben in sommige provincies zelfs hun zin gekregen. Overspelen ze nu hun hand niet?

‘Dat zou je haast denken. Maar hier gaan toch weer de duimen omhoog en klinkt applaus. Al zij het vaak mensen in werkkledij en overalls. We rijden hier door de Achterhoek, dwars door boerenland. Een thuiswedstrijd dus. Ik vraag me af of er in Den Haag en Hilversum ook nog zoveel begrip is.’

‘Bovendien: wat is het waard, dat applaus? Er dreigt een nieuwe prijzenslag in supermarktland. De boeren wilden juist de distributiecentra blokkeren om een statement te maken voor een eerlijke prijs voor hun producten. Een dubbeltje extra willen betalen voor een pak melk zet van de zijde van de consument meer zoden aan de dijk dan een duimpje omhoog.’

‘Ergens ook opmerkelijk is de solidariteit van de bouwers. De boeren worden immers juist ingetoomd om de bouw weer op gang te helpen. Zo staan feitelijk die twee beroepsgroepen met tegengestelde belangen tegenover elkaar. En toch heeft de overheid het weer gedaan.'

Een wirwar van intenties en belangen dus?

‘Op het Malieveld en bij provinciehuizen was de stellingname van de boeren nog duidelijk. Deze actie is chaotisch en ongericht. Ze willen zich laten horen, maar waarover precies? Een dolende massa trekkers door Nederland, zonder gecommuniceerde bestemming, zonder duidelijk verhaal. Uit onmacht wellicht, omdat er in hun ogen te weinig verandert.

‘Nu is het ieder voor zich. De Farmers Defense Force trekt er de handen helemaal van af. ‘Doe geen FDF-jasje aan’, klonk het in de appgroepen waarin de acties gecoördineerd worden. Beheerders uit FDF-kringen trekken zich uit die groepen terug. Zij willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties. Het wordt hen te heet onder de voeten. De rechtbank heeft immers een dwangsom vastgesteld van 100.000 euro.

Hoe nu verder?

‘Iemand uit de sector zei laatst tegen me: er is nog een lange winter te gaan. Er is geen weidegang, er staan geen gewassen op de akkers. De boeren hebben dus veel meer tijd...’