Distributie-medewerkers Albert Heijn staken: ‘Zonder ons blijven de winkels leeg en krijgen de klanten niet te eten’

Door FNV georganiseerd protest van stakende medewerkers van Albert Heijn voor het distributiecentrum van de supermarktketen in Zaandam. Beeld Joris van Gennip

Robèrt, waar ben je precies?

‘Ik kom nu net bij het hoofdkantoor van Albert Heijn zelf vandaan, maar daarvoor was ik bij het distributiecentrum in Zaandam. Dat daar gestaakt wordt ligt natuurlijk heel gevoelig, want dat centrum ligt op 1 of 2 kilometer van het hoofdkantoor. FNV organiseert de staking, en ook de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle doen mee. Dat is vijf van de zes centra. In Zaandam stonden zo’n 120, 130 mensen buiten, dat zal ongeveer een kwart zijn.’

Waarom staken de mensen die je daar sprak?

‘Dat zijn mensen die boos zijn en zich ondergewaardeerd voelen. Zij vinden dat Albert Heijn over de brug moet komen. Die centra zijn in zekere zin de machinekamers van Albert Heijn. Zonder ons blijven de winkels leeg en krijgen de klanten niet te eten, hoorde ik.

‘Daarbij speelt mee dat zij in de coronaperiode ervoor hebben gezorgd dat Albert Heijn coronakampioen werd, met hele hoge winsten. Ze hebben onder moeilijke omstandigheden, met mondkapjes op, doorgewerkt. En het is al zwaar werk van zichzelf, met veel nachtdiensten.

‘In corona werden ze gewaardeerd, nu is dat gevoel veel minder. Door zaken als inflatie en hoge energierekeningen zijn de medewerkers bang dat ze zélf de boodschappen niet meer kunnen betalen. En dan heb ik het over mensen die al 30 of 35 jaar voor Albert Heijn werken en het bedrijf hebben zien veranderen.’

In welke zin?

‘Ze noemen Albert Heijn nog steeds een geweldige werkgever, maar zien de laatste jaren wel grote winsten en menen dat de top zich verrijkt met bonussen. Ahold-topman Frans Muller had vorig jaar een beloning van ruim 6,5 miljoen euro. De top verdient, ondanks bezuinigingen in het bedrijf. Wij dragen de zwarte last, dat is het sentiment.

Albert Heijn houdt ook vandaag vast aan een voorstel tot loonsverhoging van 8 procent, waarvan 2 procent pas vanaf januari volgend jaar. Terwijl FNV een aanvankelijke eis had van 14,3 procent verhoging. De stakers die ik sprak zijn bereid te gaan praten bij alles met dubbele cijfers, dus meer dan 10 procent.

‘Bovendien zien de medewerkers dat Albert Heijn veel uitzendkrachten inhuurt in de distributiecentra. Zij en andere nieuwkomers werken onder andere arbeidsvoorwaarden, die krijgen bijvoorbeeld minder toeslag op zondag. De stakers vrezen een tweedeling op de werkvloer. Albert Heijn zegt dat ze wel moeten om het aanbieden van vaste contracten mogelijk te blijven maken en de Europese concurrentie aan te gaan. En die 8 procent is volgens het bedrijf heel realistisch vergeleken bij de cao’s die nu in het bedrijfsleven worden afgesloten.’

Welke gevolgen heeft deze staking nu voor de supermarkten?

‘Albert Heijn zegt dat ze de gevolgen onder controle hebben en de winkels kunnen worden bevoorraad. Ik krijg wel signalen dat, met name in Oost-Nederland, schappen als groente en fruit wel degelijk leeg zijn. En de werknemers die ik sprak zeggen net zolang door te gaan tot alle schappen leeg zijn. De staking is officieel tot woensdag, maar de FNV-onderhandelaar zei ook dat hij ze moeilijk terug kan sturen bij het huidige bod van Albert Heijn.

‘En de reputatie staat ook onder druk, dat hebben we bij de laatste aandeelhoudersvergadering al gezien. De bonussen in de top worden vaak genoemd, dat is echt slecht voor het sentiment.’