Distributeurs verslavende pijnstillers bieden miljardenschikking aan voor opiaten-epidemie VS

Ex-verslaafde Jason Boyd en zijn 6-jarige dochter in hun huis in het zuidwesten van Virginia, waar opiaten veel slachtoffers eisen. Beeld The Washington Post/Getty Images

Het is nog de vraag of de staten akkoord zullen gaan met het aanbod. Tot nog toe eisen ze ruim 40 miljard euro. De drie bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor een groot deel van de distributie van receptmedicijnen voor Amerikaanse apotheken. Volgens de aanklagers zouden de distributeurs de apotheken hebben overspoeld met krachtige pijnstillers waaraan veel Amerikanen verslaafd zijn geraakt, hoewel ze konden weten dat de aantallen pillen per inwoner veel te hoog waren.

100 tot 170 pillen per inwoner

In sommige districten in Ohio en Kentucky werden jaarlijks per inwoner 100 tot zelfs 170 pillen met morfineachtige pijnstillers, zoals oxycodon en fentanyl, geleverd. In Mingo County in de staat West Virginia lag het aantal nog hoger: daar leverden distributeurs jaarlijks maar liefst 203 pillen per inwoner. De verslavingsepidemie sloeg vooral toe in arme streken waar de werkloosheid hoog is als gevolg van de sluiting van kolenmijnen en staalfabrieken. Gevolgen waren gebroken gezinnen en ontwrichte gemeenschappen.

Naast de procedures die een reeks Amerikaanse staten hebben aangespannen, lopen er ook nog rechtszaken van lokale overheden. Amerikaanse analisten schatten dat de totale kosten voor de geneesmiddelensector kunnen oplopen tot een bedrag van misschien wel 100 miljard euro.

De tabaksindustrie sloot in de jaren negentig van de vorige eeuw een kolossale schikking met de Amerikaanse staten op grond waarvan die nu al zo'n 150 miljard euro hebben gekregen. Een groot deel van dat geld is opgegaan aan het aanleggen van wegen en bruggen of het aanvullen van de pensioenkassen voor leraren en ander overheidspersoneel. Maar de bedoeling is dat de schadevergoedingen nu zullen worden gebruikt voor het bestrijden van de opiaten-epidemie.