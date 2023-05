Disney-vete met Trump-rivaal DeSantis sleept zich voort met geschrapte bedrijfscampus

Demonstrant in een Mickey Mouse-pak met een protestbord tegen gouverneur Ron DeSantis. Beeld Reuters

Het conflict begon toen het entertainmentconcern, onder grote druk van eigen werknemers, kritiek uitte op een wet van DeSantis die in Florida het onderwijs over seksuele geaardheid en genderidentiteit aan banden legt. Sindsdien probeert de gouverneur het bedrijf, met bijna 80 duizend werknemers de grootste werkgever in zijn staat, op alle mogelijke manieren dwars te zitten.

DeSantis plaatst de strijd in de context van zijn kruistocht tegen alles wat hij ziet als ‘woke’, maar critici uit zijn eigen partij en daarbuiten zien het als een zinloos gevecht dat vooral de lokale economie schaadt. Het besluit van Disney om de bouw van de campus nabij Orlando af te blazen, is het eerste tastbare bewijs van die schade. In het complex hadden zo’n tweeduizend mensen moeten gaan werken, onder wie het merendeel van Disneys pretparkattractie-ontwikkelaars. Velen van hen verzetten zich overigens tegen de verhuizing van Californië naar Florida.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Disney hield voet bij stuk, onder meer vanwege een belastingvoordeel ter waarde van 570 miljoen dollar dat het van de staat Florida zou krijgen. Maar donderdag schreef Josh D’Amaro, de baas van Disneys pretparken, in een e-mail aan werknemers dat er toch geen nieuwe campus in Florida komt. Het project was een stokpaardje van voormalig bestuursvoorzitter Bob Chapek, die in november vorig jaar het veld moest ruimen wegens tegenvallende economische prestaties. Om diezelfde reden moet Disney flink bezuinigen.

‘Niet verrassend’

De officiële reden die D’Amaro noemde voor het besluit was ‘nieuw leiderschap en veranderende zakelijke omstandigheden’. Maar dat laatste is vermoedelijk een eufemisme voor de maatregelen die DeSantis heeft genomen om Disney de voet dwars te zetten.

Ingewijden vertellen The New York Times dat de strijd tussen DeSantis en Disney een belangrijke rol heeft gespeeld bij het besluit. Desondanks schrijft D’Amaro dat het bedrijf nog steeds van plan is om in de komende tien jaar 17 miljard dollar te investeren in Florida en 13 duizend banen te creëren. ‘Ik hoop dat we dat kunnen doen.’

Volgens een woordvoerder van DeSantis waren de plannen voor de campus twee jaar na de eerste aankondiging nog niet ver gevorderd en was het onduidelijk of het project überhaupt door zou gaan. Gezien Disneys slechte financiële resultaten noemt hij het ‘niet verrassend’ dat het project wordt afgeblazen.

DeSantis wil president worden

Het besluit van Disney komt op een gevoelig moment voor DeSantis. Amerikaanse media meldden donderdag dat hij zich volgende week officieel kandidaat stelt voor het presidentschap. DeSantis wordt al maandenlang gezien als de belangrijkste Republikeinse uitdager van voormalig president Donald Trump, maar hij ligt aanzienlijk achter in de peilingen.

Trumps campagneteam maakte handig gebruik van de tegenslag voor DeSantis door op Twitter te schrijven dat zijn ‘zwakte’ leidt tot verlies van banen en investeringen. Trump zelf beweerde op zijn eigen sociale medium Truth Social dat DeSantis ‘absoluut vernietigd’ wordt door Disney.

Ook vanuit de Democratische Partij kreeg de gouverneur het flink te verduren. Anna Eskamami, afgevaardigde voor Orlando in het Huis van Afgevaardigden van Florida, noemde hem ‘een idioot die werkgelegenheid vernietigt en meer bezig is met zijn eigen politieke ambities en cultuuroorlogen dan met Florida en onze toekomst’. De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, sprak zijn blijdschap uit over het behoud van tweeduizend banen in zijn staat en concludeerde: ‘Onverdraagzaam beleid heeft gevolgen.’