Discussie rond asielwet bereikt hoogtepunt: partijleider Rutte moet bij eigen VVD-fractie impasse doorbreken

Een groep asielzoekers in Ter Apel staat eind oktober in de rij voor een bus die ze naar Rotterdam zal brengen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, ook VVD) hoopt met de Wet gemeentelijke taak een eerlijke spreiding af te dwingen van asielzoekers over de 344 Nederlandse gemeenten. Nu doen nog te veel gemeenten daar niet aan mee. De VVD-fractie wil dat zo’n verplichting gepaard gaat met meer maatregelen tegen de instroom, zoals het intensiveren van grenscontroles.

Tot schrik van de VVD-fractie presenteerde Van der Burg vrijdag cijfers waaruit blijkt dat de asielinstroom dit jaar uitkomt op 48.200 aanvragen. Volgend jaar groeit dat aantal volgens de nieuwste prognose naar 50.650. Dat zijn hogere aantallen dan tijdens de oorlog in Syrië in 2015. In de liberale fractie is voldoende draagvlak voor evenredige spreiding over alle gemeenten, maar alleen met lagere aantallen.

Partijleider Rutte komt dinsdag uitleg geven over de mogelijkheden die het kabinet ziet om het asielvraagstuk beheersbaar te houden. In zijn antwoord op vragen van GroenLinks-senator Paul Rosenmöller over de aanhoudende impasse, vorige week dinsdag in de Eerste Kamer, hulde Rutte zich nog in nevelen onder de mogelijkheid van zo’n zeldzame publieke interventie.

‘Ik kan in algemene zin antwoorden dat we met de interne besluitvorming bezig zijn’, zei Rutte tegen Rosenmöller. ‘Daarbij geldt dat als ik denk dat het dienstig is, ik me daar uiteraard mee bemoei. En als ik denk dat het helpt om de besluitvorming te bevorderen dat ik me er niet mee bemoei, dan bemoei ik me er niet mee.’

Wet was onderdeel van asieldeal

Eind augustus sloten de coalitiefracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie een ‘asieldeal’, met maatregelen rond de instroom, doorstroom en uitstroom van asielzoekers. De politieke overeenkomst volgde op afspraken van Van der Burg met gemeenten, provincies en het Veiligheidsberaad, na een zomer vol mensonterende omstandigheden in Ter Apel.

De deal hield onder meer in dat de gezinshereniging tijdelijk wordt stopgezet, afspraken in het kader van de Turkije-deal worden opgeschort en een asielwet het mogelijk moet maken gemeenten te verplichten tot het creëren van structurele opvangplekken.

De wet moest op 1 oktober af zijn. Later werd dat 21 oktober, de dag voor het herfstreces. Beide data haalde Van der Burg niet. ‘Daar baal ik van’, aldus de bewindsman toen. Het Veiligheidsberaad stelde 7 november als nieuwe deadline en kondigde ook aan per 1 april alle (crisis)noodopvang stop te zetten. De rechter heeft in een door VluchtelingenWerk aangespannen zaak geoordeeld dat die geïmproviseerde opvang niet aan de Europese eisen voldoet.

Slepende kwestie

Zowel VVD als ChristenUnie heeft in deze slepende kwestie inmiddels te maken met een rumoerige achterban. VVD’ers, verenigd in Klassiek Liberaal, vinden dat het Rijk autonome gemeenten niet kan dwingen tot asielopvang. Zij zullen dat standpunt op het VVD-congres van 19 november aan de orde stellen. Bij CU-leden heerst onvrede over het feit dat de beperkende ‘rotmaatregelen’ die zij hebben moeten slikken al van kracht zijn, terwijl de VVD draalt met de toegezegde wet.

Tijdens de behandeling maandagavond van de begroting van Van der Burg, die vanwege het uitblijven van een wetsvoorstel alleen in eerste termijn werd gevoerd, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans over de nieuwe asielcijfers: ‘Ik viel letterlijk van mijn stoel.’ Hij noemde het ‘vanzelfsprekend’ dat Rutte in de fractie langskomt om het voorgenomen kabinetsbeleid toe te lichten. Van der Burg liet voor aanvang weten ‘teleurgesteld’ te zijn dat hij ten derde male geen wet kon presenteren.

Oppositiepartijen kijken anders naar de ontstane situatie. Op de rechterflank gruwen de partijen van dwang, voor de linkerflank kan de wet niet snel genoeg komen. Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk ‘maakt de VVD er een potje van’. Tunahan Kuzu (Denk) vond dat de VVD ‘zich ontpopt tot een rupsje-nooitgenoeg – ze wil nog meer beperkende maatregelen’. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower meende juist dat ‘uit de fractiekamer van de VVD de geur van ontbinding opstijgt’.