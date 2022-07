Discussie in Duitsland: minister trouwt in kerk, maar betaalt geen kerkbelasting

Het kerkje op waddeneiland Sylt. Beeld Thomas Lammeyer/ iStock

Het is een worsteling voor menig jonge Duitse christen die voor het eerst een behoorlijke baan en dito salaris heeft. Wat te doen met de Kirchesteuer? In Duitsland betaalt elke ingeschreven christen, boven op de loonbelasting aan de staat, een bedrag aan de kerk dat gelijk is aan 9 procent van je loonbelasting – 8 procent als je in Baden-Württemberg of Beieren woont.

Voor de katholieke kerk en Evangelische Kirche (dat is in Duitsland de verzameling van protestantse kerken) levert dat jaarlijks een dikke 12 miljard euro op. Voor financieel bewuste christenen die toch al twijfelen aan hun geloof veroorzaakt de belasting een terugkerend dilemma: keer ik de kerk eindelijk de rug toe en hou ik meer geld over voor (andere) leuke dingen, of behoud ik de mogelijkheid om in de kerk te trouwen en er mijn eventuele nageslacht te laten dopen?

Zo niet voor Christian Linder (43), minister van Financiën, leider van de liberale coalitiepartij FDP en zijn kersverse echtgenote, journaliste Franca Lehfeldt (33). Afgelopen zaterdag lieten zij hun echtverbintenis zegenen in de eeuwenoude kerk van Sint Severus op Sylt, het waddeneiland dat geldt als de favoriete binnenlandse vakantiebestemming van welgesteld Duitsland.

Kerkverlaters

Zowel Lindner als Lehfeldt is kerkverlater, respectievelijk ex-katholiek en ex-evangelisch. De Noord-Duitse evangelische kerk, eigenaar van het gebedshuis op Sylt, verordonneerde in 2020 dat voor een trouwerij in haar kerken ten minste één van de huwelijkspartners lid van de evangelische gemeenschap moet zijn. Maar de predikant mag daarop een uitzondering maken, blijkt nu.

‘Wanneer de kerk zich prostitueert’, luidde het commentaar in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Strekking: natuurlijk staat het de synode vrij om niet-leden een sprookjeshuwelijk te bieden, maar dan moet de kerk niet zeuren dat ze zoveel leden verliest.

Vorig jaar waren dat er net geen 360 duizend (1,6 procent) bij de katholieke kerk, meer dan ooit tevoren. Bij de evangelische kerk (EKD) waren er 280 duizend kerkverlaters (1,4 procent). Reden, volgens onderzoek van de EKD, is overigens niet zozeer de kerkbelasting als wel een algehele vervreemding van de kerk. Bij relatief veel katholieken die de kerk de rug toekeerden, speelde ook onvrede mee over bijvoorbeeld de kerkelijke opstelling ten aanzien van vrouwen en homo’s.

Overigens wilde minister Lindner eigenlijk in het Italiaanse Toscane trouwen, maar daar stak de Duitse federale politie een stokje voor. Het zou een monsterklus worden om hem en al zijn prominente gasten daar te beveiligen. Dus werd het Sylt. Daar werd de kerk weliswaar niet veel rijker van, maar de Duitse belastingbetaler in elk geval niet armer.