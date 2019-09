Discussie bij de Tsjechen: waarom hebben vrouwen wel en mannen geen –ová achter hun naam?

De Tsjechische atlete Nikola Ogrodníková. De Tsjechische Piratenpartij wil aan de de uitgang –ová een einde maken, omdat het discriminatoir zou werken. Beeld AFP

Niets zo Tsjechisch als de achternaam van vrouwen. Martina Navratilová, Vera Jourová, Eva Herzigová: ze kregen na hun huwelijk allemaal de uitgang –ová. Maar nu wil de Tsjechische Piratenpartij aan die eeuwenoude praktijk een einde maken, omdat het discriminatoir zou werken. Mannen krijgen de toevoeging namelijk niet. In het wetsvoorstel moeten vrouwen zelf de vrijheid krijgen om wel of geen –ová achter de familienaam te plakken. De Tsjechische senaat buigt zich over het voorstel.

‘Het Tsjechisch mag geen openluchtmuseum worden’, zei parlementslid Ondrej Profant, één van de initiatiefnemers om vrouwen meer keuzevrijheid te geven. ‘We moeten meegaan met moderne trends.’ Voorlopig lijkt de regeringspartij van premier Babis er niks voor te voelen, zodat de kans vooralsnog klein lijkt dat de wijziging erdoor komt.

Ondertussen woedt onder taalkundigen al weken een ware stammenstrijd, die in veel gevallen langs lijnen van sekse loopt. Karel Oliva, taalkundige (m), hield staande dat de drie letters teruggaan tot de oudste, middeleeuwse bronnen van het Tsjechisch. Bovendien krijgt een woord in het Tsjechisch pas betekenis dankzij de naamval. Die naamvallen zijn bij vrouwen anders dan bij mannen, en dus vreest Oliva dat het in de dagelijkse communicatie een janboel wordt.

Jana Valdrová, taalkundige (v), wees erop dat vrouwelijke achternamen met en zonder -ová aan het begin van de 20ste eeuw nog gewoon naast elkaar bestonden. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd dat strikter. Tsjechische vrouwen kunnen op dit moment alleen van de toevoeging af als ze in het buitenland wonen, een dubbel paspoort hebben of met een buitenlander getrouwd zijn.

De traditie om -ová toe te voegen aan de familienaam stuit buiten Tsjechië op praktische bezwaren. Tsjechen lopen nu geregeld tegen het probleem aan dat ze op vakantie niet als familie gezien worden, omdat hun paspoorten verschillende achternamen vermelden. Zo kan de achternaam van de man Valdr zijn, en die van zijn echtgenote Valdróva. In sommige Arabische culturen is een gezamenlijke hotelkamer boeken dan geen optie.

Tsjechische journalisten worstelen intussen met de naamgeving van beroemde buitenlandse vrouwen. Wie wel eens een Tsjechische krant onder ogen krijgt, is bekend met schilderachtige verbasteringen als Angela Merkelová, Greta Thunbergová en Kim Kardashianová. Ook daaraan zal bij een eventuele wetswijziging een einde komen.