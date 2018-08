Discriminatie bij vinden stageplek in mbo komt nog vaak voor

Discriminatie bij het vinden van een stageplek in het mbo komt nog altijd vaak voor, blijkt uit nieuwe cijfers van de Universiteit van Maastricht. Zo lukt het de helft van de studenten met een migratieachtergrond niet om in één keer een stageplek te vinden, terwijl 70 procent van de studenten zonder migratieachtergrond dit wél voor elkaar krijgt.

Mbo-studenten in Bergen op Zoom. Foto Arie Kievit

Een kwart van de mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond moet zelfs vier keer of vaker solliciteren voor een stageplek, tegenover 10 procent van de studenten met een westerse achtergrond.

De cijfers zijn afkomstig van het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), onderdeel van de Universiteit van Maastricht. Een groep van 26.911 afgestudeerde mbo’ers beantwoordde in 2017 de vraag hoe vaak hij of zij heeft moeten solliciteren voor een stageplek. Waar het verschil tussen autochtone en studenten met een westerse migrantenachtergrond relatief klein is, is de kloof met studenten die een niet-westerse achtergrond hebben aanzienlijk.

‘Het gaat om een probleem dat je ook in voorgaande jaren terugziet’, zegt Christoph Meng, onderzoeker bij het ROA. ‘Maar het is lastig om aan de hand van deze cijfers te zeggen of het om bewuste discriminatie gaat. Niet-westerse studenten kiezen eerder voor een economische opleiding, waarbij het vinden van een stageplek lastiger is dan in andere sectoren. Dit kan een klein deel van de verschillen verklaren.’

Onaanvaardbaar

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs stuurt de cijfers vandaag naar de Tweede Kamer. Ze vindt stagediscriminatie onaanvaardbaar. ‘Ik hoor werkgevers klagen over tekorten. Tegelijkertijd is er sprake van discriminatie. Soms bewust, soms onbewust. Ik ben benieuwd of werkgevers beseffen wat ze aanrichten, want je knakt een droom. Je beschadigt bij mensen het gevoel dat er plaats voor ze is in de maatschappij én je ondermijnt het beeld van een rechtvaardige samenleving.’

Discriminatie onder werkgevers komt voor, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar het is niet de enige verklaring waarom studenten met een niet-westerse migratieachtergrond meer moeite hebben met het vinden van een stageplaats. 'Ook andere factoren spelen mee', aldus de organisaties in een gezamenlijke reactie. Naast het verschil in studiekeuze, ‘missen jongeren met een niet westerse migratieachtergrond vaker een functioneel netwerk dat hen toegang kan bieden tot de arbeidsmarkt of hen helpt bij het vinden van een stageadres’.

Ook blijkt uit eerder onderzoek dat persoonlijke omstandigheden van studenten met een niet-westerse achtergrond een belemmerende factor kan zijn, en dat deze groep studenten minder snel hulp vraagt als het vinden van een stageplek niet lukt.

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) van het Verwey-Jonker Instituut concludeerde in 2016 al dat stagediscriminatie in het mbo voorkomt. Vooral meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond hebben hier last van. Discriminatie komt vooral voor bij kleine en middelgrote bedrijven in de detailhandel (modebranche), horeca, administratie en techniek. De zorg- en welzijnssector staat meer open voor studenten met een niet-westerse achtergrond.

Bedrijfsbezoeken

Van Engelshoven wil de discriminatie een halt toeroepen door komend schooljaar honderden bedrijfsbezoeken te organiseren waarbij studenten en bedrijven elkaar ontmoeten. Ook krijgen bedrijven trainingen aangeboden over hoe ze studenten onbevooroordeeld kunnen selecteren. Als derde maatregel is een campagne aangekondigd om het Meldpunt Stagediscriminatie een grotere bekendheid te geven.

Het meldpunt van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft sinds zijn oprichting in juni 2017 zeventien meldingen van stagediscriminatie in het beroepsonderwijs ontvangen. ‘Meldingen die via het meldpunt binnenkomen worden actief door SBB opgepakt met als zwaarste sanctie het intrekken van de erkenning als leerbedrijf’, meldt de organisatie in een persbericht. Dit is tot nu toe één keer voorgekomen.