Dirk Kuijt verhoord vanwege illegaal gokken

Dirk Kuijt, hier in actie voor Feyenoord, is als getuige gehoord in een van de grootste drugszaken van dit moment. Hij zette grote bedragen in op een illegale goksite die in verband wordt gebracht met de Haagse ‘godfather’ Piet S. Beeld anp

Het gaat om de inmiddels opgeheven site Edobet, die volgens justitie is opgezet door Freddy S, de zoon van Piet S. – die mogelijk de echte eigenaar is. Piet S. is in 2020 opgepakt op verdenking van internationale drugshandel, hij wordt gelinkt aan allerlei criminele organisaties.

Kuijts naam kwam voorbij in afgeluisterde telefoongesprekken, blijkt uit het vertrouwelijke strafdossier. ‘Hij speelt soms vijf ruggen per dag’, hoorde de politie. De voormalige Feyenoord-aanvaller mocht daarom per dag extra veel inzetten, maximaal 25.000 euro.

Kuijt vertelde de politie in februari dat hij bij Edobet begon te gokken nadat hij was gestopt als profvoetballer, in 2017. Hij speelde er op krediet. ‘Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald. Ik sprak dan bijvoorbeeld af bij een tankstation. Ik vond het wel fijn om dit cash te doen, zodat ik anoniem kon spelen.’

Hij is bij lange na niet de eerste (ex-)profvoetballer die in de problemen komt door gokken. Bijna de helft van hen gokt geregeld, bleek in 2013 uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Sporters verklaren daarin zelf dat ze gokken omdat ze niet uit de band kunnen springen met alcohol of drugs. Gokken zorgt voor een kick.

Het loopt vaak pas echt uit de hand na hun carrière, als ze in een zwart gat terechtkomen, stelt Marjan Olfers. Ze is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit en een van de auteurs van het onderzoek uit 2013.

‘Ik schrik van het nieuws over Dirk Kuijt’, zegt ze. ‘Ik vind het opvallend dat hij kiest voor zo'n illegale site, waar hij anoniem kan blijven en voor contante betalingen afspreekt bij een tankstation. Dat is toch tricky? Ik vind dit vreselijk naïef.’

Kluivert

Vijf jaar geleden onthulde de Volkskrant dat ex-profvoetballer Patrick Kluivert werd gechanteerd door een Haags goksyndicaat. Hij was in een half jaar tijd 1.084 weddenschappen aangegaan, voor ruim 2,4 miljoen euro. Zo bouwde hij een schuld op van ruim een miljoen euro. De gokbende nam stiekem een gesprek met hem op en dreigde de media te informeren. Onder grote druk kwam een afbetalingsregeling tot stand.

Ook Edobet ging ver om schulden te innen. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat bendeleden de mogelijkheid bespraken dat een familielid van Wesley Sneijder ‘het ziekenhuis ingetrapt’ zou worden, bij wijze van waarschuwing.

Sneijder vertelde de politie dat het een misverstand was. Hij gokte niet via de site, het ging om een neef van zijn vader. Die neef zou ten onrechte tegen de gokbende hebben gezegd dat de oud-international garant voor hem stond. ‘Toen ik keihard kon bewijzen dat dit niet waar was, was dit verhaal afgedaan’, zegt Sneijder in De Telegraaf.

‘Zo zie je maar dat illegale gokbedrijven drang en dreiging niet schuwen’, constateert hoogleraar Olfers. ‘Ze zijn vaak juist op zoek naar mensen met een gokprobleem of -verslaving. Dat is hun perverse verdienmodel. Als je dan toch wil gokken, kun je dat beter doen bij bedrijven met een Nederlandse vergunning. Die hebben de wettelijke plicht klanten in de gaten te houden die veel gokken, voor flinke bedragen.’