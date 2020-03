Dirk Jan, zelf arts, liep corona op: ‘Een mooie oefening voor een gevaarlijker virus’

Dermatoloog Dirk Jan Hijnen (45) liep het coronavirus op bij een medisch congres in München. Behalve een ‘grieperig avondje’ tijdens de wintersport, vier dagen later, heeft hij nergens last van gehad. ‘Ik maak me vooral zorgen over de onrust.’

Toch te fanatiek geweest, dacht Dirk Jan Hijnen toen hij op maandag 24 februari zat te rillen in zijn Oostenrijkse chaletje. Nadat zijn vrouw en kinderen waren vertrokken, was hij het laatste uur in zijn eentje nog zeven keer de piste af geweest en had daarna een ijskoude douche genomen. Een uur later stortte hij in. Zijn vrouw Suzan (43) zei dat hij warm aanvoelde, en Hijnen was kapot. Vroeg naar bed maar.

De dag erop voelde hij zich topfit, en de rest van de week zijn ze lekker wezen skiën. Behalve dat ook zijn 14-jarige zoon zich op dinsdag grieperig voelde, maar net als bij zijn vader was een avond vroeg onder de wol voldoende remedie. Inmiddels zit het gezin – vader, moeder, twee zoons en één dochter – thuis in Houten in quarantaine. Nog altijd topfit, maar het is duidelijk dat Hijnen en beide zoons besmet zijn, al heeft die van 13 (zoon nummer twee) daar nooit iets van gemerkt. Suzan en hun 9-jarige dochter zijn niet besmet. ‘Ik heb begrepen dat vrouwen minder vatbaar zijn voor het virus.’

Toen Hijnen op vrijdag 21 februari terugvloog uit München, pakte hij bij thuiskomst zijn koffers en reed die nacht met het gezin naar het Oostenrijkse Zillertal. ‘De GGD belde uiteindelijk op donderdag, terwijl ik op de piste stond. Een Italiaanse arts die de week ervoor ook bij het congres in München was, bleek besmet met het coronavirus. De GGD wilde weten of ik symptomen had. De focus leek vooral te liggen op benauwdheid en kortademigheid, maar ik had alleen een avondje koorts gehad.’

De GGD zag hem als een laag risico, en Hijnen wijdde zich weer aan de sneeuw. Maar tegen de tijd dat hij die zaterdag thuiskwam, was duidelijk geworden dat inmiddels zeven van de veertien deelnemers aan het congres waren besmet met het coronavirus. Dus dacht hij: ‘Dat avondje koorts kan geen toeval zijn’, en toog alsnog naar de GGD in Utrecht. Daar stuitte hij aanvankelijk op een dichte deur.

Familie Hijnen, terug van wintersport. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Politie voor de deur

Hijnen kwam weliswaar van een evenement waarbij inmiddels de helft van de aanwezigen covid-19 had opgelopen, maar hij had geen symptomen. Althans, niet meer. Dus de GGD weigerde hem in eerste instantie te testen. Pas toen Hijnen zich kwaad maakte, kreeg hij een test. En pas toen hij positief werd bevonden, werd ook zijn gezin getest.

‘Ik heb alle begrip voor de druk waaronder de GGD staat, en de moeilijke afwegingen die ze met beperkte capaciteit moeten maken. Maar in mijn geval dacht ik: gebruik toch ook je boerenverstand. Bovendien werk ik als arts met mensen die een verminderde weerstand hebben, bijvoorbeeld omdat ze net een lever- of niertransplantatie hebben gehad. Had ik dan gewoon naar mijn werk moeten gaan?’

Toch is Hijnen positief over de GGD. Testen op corona is niet duur of ingewikkeld, zegt hij, maar wel enorm tijdrovend (en er dreigt een tekort aan testkits, red.). In zijn geval kwamen er twee medewerkers naar zijn huis, ze waren twintig minuten met hem bezig. ‘Plus reistijd, afhandeling van de test, dat kost verschrikkelijk veel tijd. En je kunt het niet zelf doen, zo’n slijmmonster moet vrij hoog uit de neus komen, dat moet een deskundige afnemen om valse negatieven te voorkomen.’

Angst

Nu zitten ze met zijn vijven thuis. Moeder en dochter zijn niet besmet en mogen in theorie naar de supermarkt mits ze afstand van anderen houden, maar dat vinden ze niet netjes. Dus kreeg de bezorger van Albert Heijn een hartverzakking toen hij door de vrouw des huizes – voorzien van mondkapje – werd gemaand afstand te houden omdat haar man aan corona leed. Eind vorige week kwamen Hijnens vader en broer boodschappen in de garage zetten, en hebben ze op vier meter afstand even gekletst. ‘Mijn vader is al in de zeventig, dan loop je toch meer risico.’

Hijnen en zijn vrouw kunnen thuiswerken, de jongens zitten veel te gamen – ‘de max van twee uur per dag hebben we even losgelaten’ – en er wordt volop Monopoly gespeeld. De 9-jarige mist school verschrikkelijk, maar vriendinnen sturen voortdurend allerlei pakketjes op. Al met al goed te doen, zegt Hijnen. En het kan erger: ‘Een van de collega’s uit München was onderweg naar New York toen bleek dat de Italiaanse arts besmet was. Die zit nu twee weken opgesloten in een hotelkamer met een politieagent voor de deur.’

Er is ook hier veel onredelijke paniek, zegt Hijnen. Op Facebook vond hij een post waar iemand erachter probeerde te komen waar in Houten hij precies woonde, zodat ze de straat kon vermijden. ‘Dan denk ik: jongens, schei uit. Ik vraag me ook af hoe de buren straks reageren als ik ‘genezen’ ben verklaard, of ze dan toch nog een beetje extra afstand houden. Dat merken we vanzelf.’

Zijn advies voor mensen die bang zijn corona op te lopen: ‘Realiseer je dat zo’n 80 procent van de patiënten geen of milde symptomen heeft. Die zijn misschien even ziek, maar ontwikkelen dan antilichamen en met een beetje geluk hebben ze er nooit meer last van.’

Zieke leraar

Dat geluid mist Hijnen in het maatschappelijk debat over omgang met het nieuwe virus. Het is een zeer besmettelijke ziekte, er sterven mensen aan, dus natuurlijk doet de overheid er alles aan om een explosieve uitbraak van het virus te voorkomen. ‘Maar de meeste mensen herstellen gewoon. Je kunt je ook afvragen of alle angst niet wat afgeremd zou moeten worden. Van de andere kant: als je te hard roept dat het allemaal wel meevalt, dan heb je kans dat een besmette leraar denkt: ‘Ach, ik kan gewoon voor de klas staan’.’

‘Mijn broertje zei het deze week goed: dit is een mooie testcase voor het RIVM en de GGD’en: een relatief mild virus dat enorm besmettelijk is. Een goede training voor als er straks een veel dodelijker virus voorbij komt in deze drukke en volle wereld.’

Op maandag mocht Hijnen tot zijn verbazing weer naar zijn werk, als gevolg van een majeure beleidswijziging bij het RIVM in het afgelopen weekend. Tot nu toe moesten coronapatiënten in quarantaine blijven totdat ze twee keer negatief getest waren. Sinds dit weekend is het beleid: als een patiënt 24 uur geen symptomen meer heeft, dan mag die weer onder de mensen. ‘Kennelijk heeft het RIVM geconcludeerd dat het besmettingsgevaar dan snel afneemt’, zegt Hijnen. Zijn vrouw en dochter, beiden niet besmet, moeten wel twee weken in quarantaine blijven. Dat is de maximale incubatietijd van Covid-19; de ziekte zou zich bij hen alsnog kunnen manifesteren.

De belangrijkste informatie over het coronavirus Wat begon als een mysterieus virus in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft zich over de hele wereld verspreid. Inmiddels is ook Nederland besmet met het coronavirus. In dit dossier leest u alles wat we schrijven over het virus. Bij 264 Nederlanders is het coronavirus vastgesteld, drie personen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Een groot deel van Italië gaat op slot, een kwart van de bevolking wordt getroffen door de noodmaatregel. Het laatste nieuws in dit liveblog.

Zo ontwikkelt het aantal besmettingen zich