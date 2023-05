Directie van VDL Nedcar ‘beweegt’, vakbonden vragen werknemers werk vrijdag te hervatten

Werknemers van autofabriek VDL-Nedcar in Born hebben het werk voor twee dagen neergelegd. Voor een groot deel van hen dreigt volgend jaar ontslag. Zij eisen een nieuw sociaal plan voor de verwachte massaontslagen. Beeld ANP

‘Er is beweging’, zegt FNV-bestuurder Ron Peters tegenover persbureau ANP. Onder bemiddeling van oud-minister Aart Jan de Geus (CDA) hebben de vakbonden woensdag tot laat in de avond informeel overlegd met de directie van de fabriek in Born. Omdat de partijen besloten hebben weer formeel aan tafel te gaan, worden de stakingen opgeschort. ‘We hebben redelijk wat vertrouwen om eruit te komen’, aldus Peters.

De stakingen bij VDL begonnen vorige week woensdag, toen ruim duizend werknemers onaangekondigd het werk neerlegden. Na ongeveer twee uur werken drukten medewerkers de stopknoppen in en werd de productieband stilgezet. ‘Het moest’, zei een van de stakers tegen de Volkskrant. ‘Omdat we moe zijn van hoe ze met ons omgaan en wat ons allemaal beloofd wordt.’

Deze week gingen de stakingen verder. De vakbonden eisen dat VDL zo’n 240 miljoen euro reserveert voor het sociaal plan. VDL zou niet verder willen gaan dan het wettelijk minimum van 120 miljoen, plus 17 miljoen extra. ‘De woede van de werknemers is bijzonder groot en de strijdvaardigheid volop aanwezig’, zei FNV-bestuurder Peters zaterdag.

Dinsdag kondigden de vakbonden aan dat het personeel ook woensdag en donderdag het werk niet op zou pakken. Vakbond CNV meldde toen dat de bij hen aangesloten werknemers ook vrijdag zouden staken, maar dat plan lijkt nu van de baan.

‘Goed vangnet voor iedereen’

VDL Nedcar-topman Willem van der Leegte vroeg zijn personeel gisteren in een videoboodschap, die in handen is van de regionale omroep L1, om de rust te bewaren. De afgelopen tijd was ‘hectisch voor ons allemaal’, zegt hij. Van der Leegte erkent dat niet alle werknemers hun baan zullen behouden als volgend jaar het contract afloopt met BMW, dat in de fabriek Mini’s produceert. ‘Dat is natuurlijk gewoon een ontzettend klotebericht’, aldus de topman. Hij zegt te hebben ‘geknokt’ om de ‘juiste aansluiting’ met het personeel te vinden. ‘Maar dat is ons tot nu toe niet gelukt.’

Van der Leegte begrijpt daarnaast dat de werknemers zich zorgen maken over hun toekomst. In de video zegt hij dat de directie zich blijft inzetten om zo veel mogelijk banen te behouden. ‘Daar hoort ook een goed sociaal plan bij’, aldus de topman. ‘Een goed vangnet voor iedereen die we niet direct een baan kunnen bieden.’