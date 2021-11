Directeur Heerlens ziekenhuis belt burgemeesters voor carnaval: ‘Help ons’

Met honderden mensen op een kluitje de opening van het carnavalsseizoen vieren, terwijl de ziekenhuizen het water aan de lippen staat: dat ging er bij de bestuurders van het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen niet in. Ze belden zondagavond persoonlijk de Limburgse burgemeesters met een noodkreet.

Hij ziet het misgaan in het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen. Volgens bestuursvoorzitter David Jongen zijn de aantallen coronapatiënten vergelijkbaar met die van Kerst 2020. ‘Toen zat de samenleving op slot en hadden we perspectief op dalende besmettingscijfers. Als we nu onze voorspellingen bekijken, zien we er alleen maar patiënten bij komen. En we hebben gewoon geen plek meer.’

Daarom maakt hij zich grote zorgen over de officiële start van het carnaval, traditioneel op de elfde van de elfde. De veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-Midden hadden de festiviteiten vorige week afgelast om de Limburgse besmettingsgolf te dempen. Jongen: ‘Ik ging ervan uit dat het hier ook wel goed kwam, maar dat bleek niet vanzelf te gaan.’

Dit weekeinde pakten hij en zijn medebestuurders de telefoon. Ze belden de de burgemeesters van Heerlen, Kerkrade en Sittard-Geleen. ‘Dat we zo’n uitzonderlijke stap zetten, is een signaal aan de burgemeesters: ‘Help ons.’ Ik ben zelf fanatiek carnavalsvierder. Maar de elfde van de elfde gaat nu even niet.’

Spirit

Het personeel van het Zuyderland is opgebrand. ‘De spirit van de eerste twee golven is er gewoon uit. Het ziekteverzuim is enorm en als we verpleegkundigen bellen voor een extra dienst, nemen sommigen de telefoon niet meer op. Ze zijn het zat.’

Vier ziekenhuizen in de regio moeten het Zuyderland ontlasten. ‘De baas van de verpleegkundigen zegt: we kunnen geen bed meer openen, we hebben niemand meer.’ Daarnaast staat er nog reguliere en inhaalzorg gepland. ‘40 procent van onze operatiekamers is nu dicht. Als dat meer dan 45 procent wordt, moeten we oncologische operaties gaan uitstellen.’

De landelijke patiëntenspreiding gaat volgens Jongen te langzaam. ‘Wij hebben meer dan twee keer zo veel patiënten op de ic als afgesproken. Als ik naar de regionale overzichten kijk, steekt Limburg met kop en schouders boven Nederland uit.’ Maar de afgelopen weken werden maar enkele patiënten per dag overgeplaatst. Zondag en maandag liep dat aantal voor het eerst op naar rond de vijf per dag.

Telefoontje

Een halfuur na het telefoontje van de ziekenhuisbestuurders kwam zondag bericht uit Kerkrade en Heerlen: de carnavalsevenementen gaan daar niet door. Daarmee is het tij niet gekeerd, denkt Jongen: ‘Volgende week zijn hier gewoon weer voetbalwedstrijden met volle tribunes. Deze golf is nog lang niet op zijn top, en de maatschappij is gewoon open. Voor de maatschappij is dat goed, maar vanuit de zorg gezien is dat heel link.’

De Limburgse ziekenhuizen sturen vandaag in een brief aan demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) aan op extra maatregelen. ‘Het kabinet moet nadenken over nieuwe beperkingen. Als burger wil ik het ook niet, maar ik zie geen andere uitweg.

‘Zonder maatregelen gaat deze golf gewoon weer over het hele land rollen. Dat besef hebben wij hier, maar buiten het ziekenhuis lijkt dat er niet te zijn. Als ik zo’n demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag zie, lijkt het wel alsof er twee werelden zijn.’