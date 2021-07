Directeur GGD schrapte Tata uit gezondheidsrapport over oorzaken longkanker in Noord-Holland

In de regio IJmond is het aantal gevallen met longkanker veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De krant beschikt over 345 pagina’s aan e-mails en WhatApp-berichten, waarin dit wordt bevestigd. Ook werden alle 31 conceptversies van het GGD-rapport over kankergevallen in Kennemerland ingezien.

Dit rapport vermeldt 25 procent meer gevallen van longkanker in die regio IJmond dan het landelijk gemiddelde. De krant had al eerder blootgelegd dat het percentage longkankergevallen nog eens tweemaal zo hoog is. Desondanks beval GGD-directeur Bert van de Velden zijn medewerkers de staalfabriek als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit rapport te schrappen. ‘Het woord Tata mag niet worden gebruikt’, zou de GGD-directeur zijn medewerkers hebben opgedragen.

Van de Velden heeft altijd ontkend dat hij Tata om andere dan tekstuele redenen uit het rapport heeft laten schrappen. Ook in een reactie tegenover het Noordhollands Dagblad ontkent hij zijn bemoeienis. ‘Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek.’ Hij liet ook optekenen ‘dat termen niet consequent werden gebruikt’ en die moesten ‘in lijn worden gebracht met de opzet van de inventarisatie.

Verbolgen

Het GGD-rapport verscheen vorig jaar. Daaruit bleek dat in de directe omgeving van Tata Steel het aantal gevallen van longkanker de afgelopen jaren verder is gestegen dan in de rest van Nederland. Omwonenden waren verbolgen omdat Tata Steel niet in het rapport voorkwam als mogelijke veroorzaker van de longkanker, en vermoedde dat er grote druk door Tata was uitgeoefend.

Toen al gaf de GGD toe dat Tata uit de tekst was gehaald, terwijl in eerdere versies de staalfabrikant wel werd genoemd. Ook bleek dat Tata Steel veelvuldig contact heeft gezocht met de onderzoekers en het eindrapport voor de publieke publicatie mocht inzien.

Advocaat Benedicte Ficq, die namens talloze omwonenden en oud-werknemers aangifte heeft gedaan, heeft het artikel onder de aandacht gebracht bij justitie. ‘Ik wil dat ze dit artikel meeneemt. Ik wil dat ze kennisneemt van de mogelijke macht die Tata heeft om onafhankelijke onderzoeken te beïnvloeden. Dit stuk kan van invloed zijn op het onderzoek van het Openbaar Ministerie’, aldus Ficq.